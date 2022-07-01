Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Google.org’un desteğiyle, Türkiye startup ekosistemini güçlendirecek ve Türkiye’nin “startup gücü”nü tek bir çatı altında toplayacak Türkiye Startup Platformu’nu hayata geçiriyor.

TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, Platform, Türkiye’de faaliyet gösteren startupları kayıt altına alarak, gelişimlerini izleyecek ve görünürlüklerini artırarak, onları yatırımcılar ve müşterilerle buluşturacak.

Hazırlanacak internet uygulaması üzerinden erişilecek platformda startuplar, ekiplerini beyan edebilecek, ürün ve hizmetlerini sergileyebilecek, ticarileşme ve büyüme yolunda ihtiyaç duydukları yatırım, müşteri, eğitim ve mentorluk hizmetlerini platform çatısı altında sunulacak hizmetlerden karşılayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi teknoloji odaklı girişimcilerin merkezi haline getirmek için yeni bir projeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Ülkemiz startuplarını kayıt altına alacak, gelişimlerini izleyecek ve desteğe ihtiyaç duyduklarında yanlarında olacağız. Bir tırtıl, kelebeğe dönüşürken nasıl kozaya ihtiyaç duyuyorsa, startuplar büyük işletmelere dönüşürken bu platform onların kozası olacak. Her bir fikri ayrı bir kozaya alacak, bu kozada onları ticari hayata hazırlayacak ve ardından yuvadan ayrılarak her birinin dev işletmelere dönüşmelerini dileyeceğiz. Yeni fikirleri hayata geçirecek ve bunları ticarileştirerek hep birlikte yeni zenginlik kaynakları, istihdam alanları oluşturacağız. Türkiye Startup Platformu ile ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini daha da güçlendireceğiz. Startuplar konusunda faaliyet gösteren tüm kuruluş, girişim ve uzmanların bu projeye katkı vermelerini, etkin katılımlarını bekliyorum.”

Fikirlerin hayata geçirilmesinde yatırımcıların çok önemli payı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu projede portföy yönetim, girişim sermayesi ve yatırım şirketleri ile fonlar, finans kuruluşları ve büyük işletmelere de önemli hizmetler sağlanacak. Startup ekosisteminin buluşma noktası olacak Türkiye Startup Platformu’nu, Ocak 2023’te tüm tarafların kullanımına açacağız.” ifadelerine yer verdi.

500 bin dolarlık kaynak desteği

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu da ülkenin genç nüfus ve girişimcilik kültürü sayesinde her geçen gün teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin sayısının arttığını belirterek, “Ülkemiz bu alanda çok büyük bir potansiyele sahip. Türkiye’den çıkan startuplar dünyada da görünür oluyor, yatırım alıyor. Dünyada indirilen oyunların yüzde 9’u Türkiye’deki oyun üreten firmalara ait.” değerlendirmesinde bulundu.

Keteloğlu, TOBB’un öncülüğünde de bu ekosisteme katkı sağlamanın mutluluğu içinde olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Teknoloji girişimciliğinin tüm aktörlerini kapsayacak Türkiye Startup Platformu’nun hayata geçmesi için Google.org aracılığıyla 500 bin dolarlık kaynak desteğinde bulunduk. Ülkemizde teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlere, eğitim ve mentorluk desteği verilmesi ve bu girişimlerin yatırımcı ve sanayicilerle bir araya getirilmesi amacıyla hayata geçirilen Türkiye Startup Platformu bu alanda önemli bir kolaylaştırıcı olacak.”

Google’ın Türkiye’de faaliyet gösterdiği 15 yılı aşkın sürede Türkiye’deki girişim ekosistemine sağladığı katkılara değinen Keteloğlu, bireylerin, özellikle de gençlerin, teknoloji ürün ve hizmetlere adaptasyonu anlamında kamu ve sivil toplumdaki iş ortaklarıyla birlikte önemli birçok projeye imza attıklarını belirtti.

Projenin ilk ayağında politika önerileri ve eylem planı hazırlanacak

Projenin ilk kısmında startupların eğitim ve mentorluk ihtiyaçları belirlenecek ve ekosistemde yer alan paydaşlar ile bir araya gelinerek, startupların gelişmesinin önündeki engeller tespit edilecek. Startupları destekleyecek politika önerileri ve eylem planı oluşturularak kamu kurumları ile paylaşılacak. Eylem planının ardından, platform Ocak 2023’te startupların erişimine açılacak.

Startuplar, yatırımcılar, müşteriler, teknik ekipler, inovasyon ve hızlandırma programları ve eğitim ile mentorluk hizmetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları birçok imkanı platform aracılığı ile karşılayabilecek. Startuplar ayrıca platform çatısı altında oluşturulacak metaverse buluşma noktası ile birbirleriyle iletişim kurabilecek ve fikir alışverişinde bulunabilecekler. İlave olarak projede yeni nesil topluluk yönetim araçlarıyla bir startup topluluğu oluşturulması planlanıyor.