OCR Labs’in CurioCity iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Müşteri Gözünden Türkiye’de Uzaktan Bankacılık Araştırması”, Türkiye’de dijital bankacılığa yönelik müşteri eğilimlerini gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre Türkiye’de her iki bankacılık işleminden biri online kanallar üzerinden gerçekleştirilirken, mobil bankacılık tüm işlemlerde en çok tercih edilen yöntem olma özelliğini taşıyor. Araştırma ayrıca uzaktan bankacılık uygulamalarının pandemiden sonra da tercih edileceğini gösteriyor.

OCR Labs Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Russ Cohn, araştırmayla ortaya çıkan bilgilere dair ilgili şunları söyledi:

“Teknolojik gelişmeler son 20 yılda neredeyse tüm sektörlerde köklü değişimlere neden oldu. Teknolojiyle dönüşen bankacılık ve finans sektörü de bu yeniliklerden faydalanarak verimliliklerini ve müşterilerin küresel çapta penetrasyonunu büyük ölçüde artırdı. Bununla birlikte koronavirüs pandemisi sektörde uzaktan bankacılık dalgası yarattı. Evlere kapanmayı ve uzaktan erişilebilen hizmetlerin kullanılmasını adeta zorunlu hale getiren pandemi, bankaları ve finansal kuruluşların müşterilerine sunduğu deneyimin yanı sıra ürün ve hizmetlerinin sağladığı imkanları kısa sürede geliştirmesine zemin hazırladı. Tüm bu gelişmeler ışığında finansal kurumların kişisel hesap açmak için fiziksel süreçler yerine dijital kimlik doğrulama yöntemini kullanabilmesine izin veren düzenlemeyle Türkiye de dijital kimlik doğrulama alanında yeniliklere imza atan ülkeler arasına katıldı.”