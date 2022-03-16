Türkkep, her yıl katlanarak büyüyen e-dönüşüm sektöründe 2021 yılında yaklaşık yüzde 60 büyüdü ve bu performansıyla son 3 yılda yüzde 300’ün üzerinde büyümeye ulaştı.

Türkkep Genel Müdürü Olcay Yıldız, şirketin KEP İK (KEP üzerinden İnsan Kaynakları yönetimi), TÜRKKEP İmza (e-imzalama ve doğrulama platformu) ve KEP Assist (birden fazla KEP adresini etkili bir şekilde yönetme platformu) çözümlerinin büyümesinde önemli pay oynadığını açıkladı.

Ayrıca e-fatura kapsam genişlemeleri ile e-fatura mükellef sayılarının artışı, e-devlet uygulamaları ile birlikte e-imza kullanımının artması ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin e-yazışma projesi ile kamu kurumlarının yazışmaları dijital ortamdan yapmaları büyümemizi destekleyici unsurlar oldu” dedi.

Türkkep Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Elektronik Yazışma Projesi’nin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması da hem kamu kurumlarının kendi arasında yazışmalarını, hem de kamu-özel sektör ve kamu-vatandaş arasındaki yazışmaların tamamen dijitalleşmesini sağlayacak. Bu gelişmeyle birlikte e-imza ve KEP kullanımı daha da yaygınlaşacak. Bireyler tarafındaki kullanımın artmasını sağlayacak en önemli gelişme e-kimlik geçişinin 2023 yılına kadar tamamlanacak olması. Çipli kimlik kartları üzerine e-imza yüklenmesine başlandı, daha güvenli ve elektronik kimlik doğrulaması sağlayacak ‘Kimlik Erişim Cihazları’ (KEC) pilot çalışmaları başladı. Yakın zamanda bu cihazları kamu kurum ve kuruluşlarında, bankalarda, noterlerde ve özel sektörde kimlik doğrulaması gereken alanlarda görmeye başlayacağız.” dedi.

Sektörün gündeminde Yeşil Mutabakat var

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat uyumunun e-dönüşüm pazarını hareketlendiren bir diğer etmen olduğuna işaret eden Yıldız, başta demir, çelik, alüminyum, metal işleme endüstrileri olmak üzere 2025 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne ihracatta karbon vergileri gündeme gelmeye başlayacağını kaydetti.

Yıldız, “Karbon ayak izini azaltmamış olan şirketler ek gümrük vergileriyle rekabet avantajını yitirme veya yüksek fiyattan karbon sertifikası satın alarak karlılıklarını düşürme riskiyle karşı karşıyalar. Dijital ortamda ilerleyen iş akış süreçleri ile kağıt tüketimini ortadan kaldıran ve karbon salınımını önemli derecede azaltan e-Dönüşüm çözümleri şirketlerin karbon ayak izini azaltmasını sağlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda sektörün büyümesinde büyük rol oynayacak faktörlerden biri de Yeşil Mutabakat’a Uyum” dedi.

Türkkep, ekosistemini genişletmeye devam edecek

Türkkep’in farklılaştırdığı hizmetler, pandeminin etkileri, kamu tarafındaki düzenlemelerle 3 yılda yüzde 300’den fazla büyüme sağladığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

“Biz bütün bu trende baktığımız zaman gelecek yıl ki büyüme hedefimizi yine iddialı yerlere koyuyoruz. Kep İK, Türkkep İmza ve Kep Assist gibi tüm e-Dönüşüm çözümlerimizden müşterilerimizin daha fazla faydalanmasına yoğunlaşacağız. Yeni müşteri kazanımını geçtiğimiz yılların da üzerine çıkarmayı, yeni ekosistemlere dahil olmayı hedefliyoruz.”