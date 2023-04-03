Twitter'a ücret ödemeyi reddedince 'mavi tik'inden oldu

Twitter, 1 Nisan'dan itibaren ücretli bir aboneliğin parçası olacağını açıkladıktan sonra, halihazırda mavi tik bulunan hesaplardan doğrulama rozetlerini kaldırmaya başladı.

New York Times, diğer bazı kuruluşlar ve ünlülerle birlikte mavi tik için ödeme yapmayacaklarını söyledi.

Karar, Elon Musk'ın eleştirisine neden oldu.

NY Times'ı tiye aldı

Twitter'ın sahibi Musk, platformda "NY Times'ın asıl trajedisi, propagandalarının ilginç bile olmamasıdır. Akışta okunamıyorlar" yazdı.

Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı ve New York Times, Musk'ın yorumlarına yanıt vermedi.

NY Times'ın Twitter'da 55 milyon takipçisi bulunuyor.

Twitter onaylı hesapları kaldırmaya başladı

Twitter'ın yeni kuralları uyarınca, bir zamanlar resmi, doğrulanmış hesapları gösteren mavi tikler, ödeme yapmayan hesaplardan kaldırılmaya başlanacak.

Twitter mavi tik ücretleri

Bunun yerine doğrulama rozeti arayan kuruluşlar, altın doğrulama onay işareti almak için aylık bin ABD Doları ücret ödemek zorundayken, bireysel hesapların mavi onay işareti için ayda 8 ABD Doları ödemesi gerekecek.

Abonelik hizmeti Twitter'a gelir getirecek, ancak doğrulama süreci olmadan gerçek hesapları taklitçilerden ayırt etmenin zor olacağına dair endişeler dile getiriliyor.