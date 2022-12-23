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Twitter'dan yeni hamle: Görüntülenme sayıları herkese açıldı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, paylaşımlara ait görüntülenme sayılarının tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu.

23 Aralık 2022 | 15:33
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Twitter'dan yeni hamle: Görüntülenme sayıları herkese açıldı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Musk, platformdaki paylaşımlara ait görüntülenme sayılarının tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu.

Kullanıcılar, daha öncesinde yalnızca kendi paylaşımlarıyla ilgili verilere erişebiliyordu. Artık bir paylaşımın kaç kez görüntülendiği verisi tüm kullanıcılara açık olacak.
Musk, yeni özelliği duyurduğu paylaşımında, kullanıcıların yüzde 90’ından fazlasının tweet’leri yalnızca okuduğunu ancak beğenip, yorum yapmadığını belirterek bu özellikle Twitter’ın ne kadar canlı bir platform olduğunu göstereceklerini belirtti.

Twitter'ı 28 Ekim'de 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı yenilikler ve eski yönetime dair ifşaatları tartışma konusu olmuştu.

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