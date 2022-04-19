Twitter için savaş kızışıyor. Şirketin yönetim kurulu, Tesla CEO’su Elon Musk’un şirketin tamamını alma teklifini önlemek için ‘zehir hapı’ savunması kararı almıştı. Öte yandan daha fazla yatırımcının twitter’ı satın alma teklifleri vermeyi düşündüğü de iddia ediliyor. Elon Musk’tan ise yönetim kurulu üyelerine karşı ‘3 milyon dolar’ açıklaması geldi.

Twitter yönetim kurulunun stratejisi de netleşti. Musk veya başka bir yatırımcı, kurulun onayı olmadan twitter’daki payını %15’e çıkarırsa, “zehir hapı” veya bir hissedar hakları planı tetiklenecek. Musk şu anda yaklaşık %9 hisseye sahip. Bu onu firmanın en büyük bireysel hissedarı yapıyor. Ancak yatırım firması Vanguard, şu an %10.29 ile Twitter’daki en büyük hisseye sahip. Stratejiye göre zehir hapı savunması etkinleştirildiğinde diğer tüm hissedarların twitter’ın hisselerinin bir kısmını indirimle satın alma haklarını kullanmalarına izin verilecek.

Twitter, Musk’ın teklifini resmi olarak reddetmiş değil. Ancak Business insider’ın haberine göre twitter ve hissedarlarının çıkarına olduğuna inanıyorsa diğer taraflarla konuşmaya veya rakip satın alma tekliflerini müzakere etmeye açık olduğunu duyurdu.

Elon Musk: “Twitter’ı satın alırsam yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak”

Yönetim kurulu geçen hafta “zehir hapı” planını uygulamaya koyma niyetini paylaştığından beri Musk, Twitter’ın yönetim kurulu üyelerini “ekonomik çıkarlarının” “hissedarlarla uyumlu olmadığını” söyleyerek eleştiriyor. Yıllık toplam 3 milyon dolar nakit ve hisse senedi ödülü alan yönetim kurulu üyelerinin, devralma teklifinde başarılı olması halinde bu tutarı alamayacaklarını söylüyor.

Musk, anlaşmayı nasıl finanse edeceğini açıklamazken, 15 Nisan’da teklifini finanse etmek için yeterli varlığa sahip olduğunu iddia etti.

Raporlara göre, Apollo Global Management ve Thoma Bravo gibi bazı yatırımcıların da Twitter’la ilgilendikleri iddia ediliyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklar Reuters ve Wall Street Journal’a Apollo’nun Musk’ın teklifini desteklemesi mi yoksa diğer potansiyel teklif sahiplerini borç veya öz sermaye ile desteklemesi mi gerektiğini tartıştığını söyledi.

Reuters’e göre satın alma şirketi Thoma Bravo, Musk’a rakip olacak bir teklifi bir araya getirmeyi düşünüyor. Anlaşmanın fiyatı veya Thoma Bravo’nun resmi bir teklifte bulunup bulunmayacağı konusunda ayrıntı verilmedi.