Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti

Şubat 7, 2020 0 Yorum 133 Okunma
Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti

Sosyal paylaşım platformu Twitter, ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti.

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter’ın geçen yılın 4’üncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 1,01 milyar dolara ulaştı.

Bu tutarla firma, ilk defa 3 aylık dönemde 1 milyar dolarlık gelir elde etti.

Twitter’ın ekim-aralık 2019 dönemindeki net karı ise 119 milyon dolar oldu.

Şirket, 2019’un genelinde sağladığı geliri de bir önceki yıla göre yüzde 14 artırdı.

GÜNLÜK KULLANICI SAYISI 152 MİLYONA ULAŞTI

Twitter’ın geçen yılın 4’üncü çeyreğindeki ortalama günlük kullanıcı sayısı da 152 milyona yükseldi.

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