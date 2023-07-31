ARA
Bist 100
7199,36
1,87%
Bist 100
Dolar/TL
26,9644
0,2302%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7527
0,3728%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1034
0,1398%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1694,63
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı

Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı

Elon Musk'ın sosyal ağının yeni logosu, San Francisco binasının bulunduğu mahallede parlaklığı nedeniyle şikayetlere yol açtı ve bina müfettişlerini harekete geçirdi.

31 Temmuz 2023 | 09:53
0
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı

Elon Musk geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'ın adını ve logosunu X ile değiştirdi.

Ardından San Fransisco'daki Market Street genel merkezinin çatısına devasa bir X logosu dikti.

Ancak belediye yetkilileri ve bazı bölge sakinleri bu görüntüden memnun değil.

İnsanlar hafta sonu dev X'in parıldayan, titreşen ve yanıp sönen videosunu kaydetti ve sosyal medyadan şikayetlerini paylaştı.

Bölgede yaşayanların belediye yetkililerine şikayette bulunduğu açıklandı.

San Francisco'nun yapı müfettişleri bunun kurallara aykırı olabileceğini söyledi.

Raporda, şirket temsilcilerinin logoyu incelemek isteyen yetkililerin çatıya erişimini iki kez engellediği ancak bir Twitter temsilcisinin logonun geçici olarak kullanıldığını söylediği belirtildi. (TRT Haber)

0
  • ALTIN GRAM - TL 1694,63 0%
  • ALTIN ONS 1954,75 -0,23%
  • BIST 100 7199,36 1,87%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9644 0,2302%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7527 0,3728%
  • EURO/USD 1,1034 0,1398%
  • INGILIZ STERLINI 1,28566 0,04358%
  • JAPON YENI 142,376 1%
  • KANADA DOLARI 1,32344 -0,14374%
  • RUS RUBLESI 91,409 -0,7071%
Günün En Çok Okunanları
Antalya'da turist rekoru
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor... İstanbul nemden bunalacak
Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor... İstanbul nemden bunalacak
Dünyanın en iyi 100 limanının 4'ü Türkiye'den
GERİ
İLERİ
Antalya'da turist rekoru
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor... İstanbul nemden bunalacak
Twitter'ın binasındaki parlak X, komşuları çileden çıkardı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor... İstanbul nemden bunalacak
Dünyanın en iyi 100 limanının 4'ü Türkiye'den
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL