Haber sitesi Semafor, Twitter'in avukatı Alex Spiro'nun Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektubu yayımladı.

Söz konusu mektupta Spiro, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu aktardı.

Meta'nın eski Twitter çalışanlarını "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiği iddiası

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etti. Spiro, "Twitter, fikri mülkiyet haklarını sıkı bir şekilde uygulama niyetinde ve Meta'nın Twitter'in her ticari sırrını veya son derecede gizli bilgilerini kullanmayı durdurması için acil adımlar atmasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

Twitter'in avukatı, sosyal medya şirketinin, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla kullanılmasını önlemek için daha fazla bildirimde bulunmaksızın hem hukuki yollara hem de ihtiyati tedbire başvurma hakkı dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere tüm haklarını saklı tuttuğunu kaydetti.

ELON MUSK: REKABET İYİ AMA HİLE İYİ DEĞİL

Twitter'ın sahibi Elon Musk ise twitter'da Meta'ya dava açılacağı iddia edilen habere verdiği yanıtta Mark Zuckerberg'e karşı iğneleyici bir dil kullandı. Musk'In yorumu şöyle oldu: Rekabet iyi fakat hile iyi değil.

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Threads 30 milyon kullanıcıya ulaştı

Öte yandan Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Threads hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah itibarıyla Threads'e kayıt olanların sayısının 30 milyonu bulduğunu açıkladı.

Zuckerberg, "Özel bir şeyin başlangıcı gibi geliyor, ancak uygulamayı geliştirmek için önümüzde yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i dün kullanıma sunmuştu. Zuckerberg, daha önce de Snapchat ile TikTok'un özelliklerini Instagram'da "Hikayeler" ve "Reels" adı altında kopyalamakla eleştirilmişti.