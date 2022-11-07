Twitter‘ın yeni sahibi Elon Musk’ın, gerçek kişileri taklit eden hesaplara ilişkin getirdiği şartları duyurmasının ardından, platformda birçok kişi ismini “Elon Musk” olarak değiştirdi.

Twitter CEO’su Elon Musk’ın, Pazar günü peş peşe yaptığı paylaşımlarla duyurduğu uygulama içi bir değişim bazı ünlü kullanıcıların da katıldığı, online bir tartışmaya dönüştü.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Farklı sosyal mecralara da taşan tartışmada, 2 milyon takipçili bir Amerikalı komedyenin Twitter hesabı askıya alındı.

Kathy Griffin isimli komedyen, Twitter’a çok benzer Mastodon isimli sosyal medya uygulamadan Musk ile atıştı.

Tartışma milyarder işadamının, gerçek kişileri taklit eden hesaplara ilişkin değişimi duyurması ile başladı.

Musk, ‘parodi hesap’ ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı şekilde askıya alınacağını söyledi.

Bunun üzerinde komedyen Griffin’in de aralarında olduğu bazı kullanıcılar isimlerini Elon Musk olarak değiştirmeye başladı.

Bunun üzerine hesabı askıya alınan Griffin, Mastodon isimli uygulamadan Musk’ı hedef aldı ve “Elon hesabımı kilitledi. Sanırım tüm içerik moderatörleri kovulmamış.” şeklinde ironik bir paylaşım yaptı.

Bunun üzerine ise Elon Musk, 8 dolarlık mavi tik ücretini vermesi karşılığında Griffin’e hesabı geri verebileceğini duyurdu.