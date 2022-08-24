Twitter’ın eski güvenlik şefi Peiter Zatko, içeriden bilgileri paylaştığını belirterek bazı iddialarda bulundu. Zatko’ya göre şirket, bot ve sahte hesapların sayısını bilmiyor. Twitte’la davalık olan Elon Musk, bu iddiaları mahkemede kullanmak üzere harekete geçti.

Peiter Zatko’nun sızdırdığı bilgilere ulaşan CNN ve Washington Post’un haberlerine göre, Elon Musk’ın avukatları, bu bilgileri mahkemede kullanacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, daha önce Twitter’ı almak için girişimlerde bulunan Musk, 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın ama anlaşmasından “Firmanın sahte hesaplarla ilgili kendisine yeterli bilgiyi vermediğini” gerekçe göstererek çekilmeye çalışıyor.

Sosyal medya sitesi ise dünyanın en zengin insanı olan Musk’a, anlaşmadan geri dönmemesi ve şirketi söz verdiği gibi satın alması için dava açtı.

Twitter ise Zatko’nun iddialarının tutarsızlıklarla ve hatalı bilgilerle dolu olduğunu savunuyor. Şirket Zatko’nun “etkisiz liderlik ve zayıf performans” sebebiyle ocak ayında işten çıkarıldığını açıkladı.

Dava Ekim ayında ABD’nin Delaware eyaletinde görülecek.

Duruşma öncesi taraflar karşılıklı olarak anlaşırsa dava düşebilir.

Twitter, Musk’ın anlaşmada belirttiği gibi hisse başına 54,20 dolar karşılığında satın almayı tamamlamasını umuyor. Buna dava sonunda hakim karar verecek.

Musk, sosyal medya platformunu günlük olarak kullanan hesapların yüzde 10’unun bot hesap olduğunu savunuyor. Bu konuda araştırmalar yapan uzmanlar ise bu iddiaların doğru olmayabileceğini söylüyor.

Twitter’ın tahminlerine göre bu oran yüzde 5’in altında.

‘Kesin kanıt yeterli değil’

Temmuz ayında içeriden bilgiler paylaştığını belirterek ABD’deki denetleyici kurumlara bir şikayet dilekçesi ulaştıran Zatko, Twitter’ı “platformdaki bot hesapları doğru bir şekilde tespit etme konusunda yeterli iradeyi göstermemekle” suçladı.

CBS News’in BBC’yle paylaştığı dilekçeye göre Zatko, Twitter’ın sahte ve bot hesapların sayısına ulaşmak için kullandığı yöntemi de eleştiriyor.

Washington Post’ta yer alan haberde ise, dilekçede yeterli sayıda kesin kanıt sunulmadığı görüşüne yer veriliyor.

Buna rağmen bu dilekçe Ekim ayında görülecek davada Musk’ın işine yarayabilir. Zaten Tesla kurucusu Musk’ın avukatları bu bilgileri de davada kanıt göstermek üzere harekete geçti bile. Avukatlar, Zatko’ya davada tanık olarak dinlenmesi için celp gönderdi.

CNN’e bilgi veren Zatko’nun avukatı; Zatko’nun bu süreci Musk’ın şirketi satın alma isteğinin kamuoyuna açıklanmasından önce başlattığını; Musk’la hiçbir şekilde iletişime geçmediğini söyledi.