Hollanda’daki TU Delft Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Fakültesi’nden yardımcı doçent Roelof Vos, Uçan V’yi inşa etmek için bir mühendis ekibiyle birlikte çalışıyor. Ekibe göre 2020 yılında yapılan uçuş testi, 2041 yılına kadar uçma şeklimizi değiştirebilecek bir uçağın yaratılmasındaki ilk adımdı.

Araştırmacılar, geçtiğimiz yıl, bir gün kanatlarında yolcu taşıyabilecek, fütüristik ve yakıt açısından verimli bir uçak olan Flying-V’nin başarılı bir ilk test uçuşunu gerçekleştirmişti. Flying-V’nin tasarımı yolcu kabinini, kargo ambarını ve yakıt tanklarını kanatlara yerleştiriyor ve uzmanlar, uçağın aerodinamik şeklinin günümüz uçaklarına kıyasla yakıt tüketimini %20 oranında azaltacağını umuyor.

Proje Hollanda Kraliyet Hava Yolları (KLM) ve Airbus Havacılık firması tarafından fonlanıyor.

Euronews’e konuşan Vos çalışmalarla ilgili, “Yakıt tüketimini azaltma konusunda büyük bir etki yaratmak istiyoruz ve bu uçak daha enerji verimli olacak şekilde tasarlandı. Daha gidecek çok yolumuz var ama bu iyi bir başlangıç ​​noktası. Kargo hacminin yüzde 70’ini feda edecek devasa basınçlı sıvı hidrojen tanklarıyla güçlendirilebilir. Ancak karbonsuz havacılık yapmak için vermemiz gereken taviz bu” diyor.

Vos, ilk prototip için 2041’i işaret ediyor yapılacak çok araştırma ve geliştirme olduğunu söylüyor. Vos, “Uçağı küçülterek daha verimli hale getirebiliriz, ancak yolcular için sıkışık olmasını istemiyoruz, bu yüzden kabini düzenlemenin farklı yollarını araştırıyoruz. Beş metre yükseklikte bir uçak için şimdiye kadar yapılmış en yüksek iniş takımına sahibiz, bunun da uçağın içine sığması gerekir. Birçok bilinmeyen var. İşbirliği yapabileceğimiz insanları bulmak ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Bu çok ilham verici bir proje, harika olan şey keşfedilecek çok şeyin olması. Araştırmaya başladığımızda düşünmediğimiz çok şey var. Ve bu bizim için işi çok ilginç kılıyor” diyor.

Ancak tüm bilinmeyenler arasında Vos’un emin olduğu bir şey var. Vos, “Flying V, uçma şeklimizi kesinlikle ve tam anlamıyla değiştirecek” görüşünde.