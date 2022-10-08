Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından P&G’nin ana sponsorluğunda Sapanca’da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi 2. gününde devam ediyor.
Zirvede Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande, “Yeni Küresel Düzen & Gelecek” başlıklı konuşma gerçekleştirdi.
Hollande, “Geçen hafta Prag’da gerçekleşen Avrupa Birliği toplantısında tüm zorluklara karşı mücadele edebilmek için ortak para birimi dışında da yeni yaklaşımlar arandı. Türkiye de bu bağlamada bakmalı. Çünkü Türkiye’nin geleceği Avrupa’da.” dedi.
Zirve, Gedik Yatırım sponsorluğunda gerçekleşen “Sermaye Piyasasının Geleceği ve Fintech’lerin Rolü” başlıklı oturumla devam ediyor.
ZİRVEDE 2. GÜN PROGRAMI
08.35
YENİ KÜRESEL DÜZEN & GELECEK
Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande
09:00
SERMAYE PİYASASININ GELECEĞİ VE FINTECH’LERİN ROLÜ
Alkin Aksoy / Detaysoft Genel Müdürü
Ege Ertez / Yancep Kurucu Ortağı
Emre Kenci / Papara CEO
Yüksel Göktürk / Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: Onur Topaç / Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
10:10
YARININ EKONOMİSİ İÇİN GİRİŞİMCİLİK
Ali Emre Sever / Multinet Up CEO
İlker Sözdinler / Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO
Ömer Mert / Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sina Afra / Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Başkanı
Moderatör: İhsan Elgin / Finberg Yönetim Kurulu Üyesi
11:20
GELECEĞE HAZIRLIK: YENİ NESİL YATIRIMLAR, ÇÖZÜMLER VE FIRSATLAR
Ali Ülker / Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Boyner / Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı & Boyner Grup CEO
Erol Bilecik / Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Erdemoğlu / Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Sani Şener / TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Orhan Turan / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: Ali Özgenç / Algoritma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ, Ihlamur Ana Restoran NG Enjoy Otel
13:30
GLOBAL EKONOMİNİN YENİ BİR SİSTEM VE GELECEK ARAYIŞI
David Lubin / Citibank Gelişmekte Olan Pazarlar Başekonomisti
Prof. Dr. Kamil Yılmaz / Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Öner Günçavdı / İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Richard Werner / Linacre College, Oxford, Bankacılık ve Finans Profesörü
Moderatör: Mehmet Erten / Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
14:40
PERAKENDEDE DÖNÜŞÜMÜN GELECEĞİ
Ahmet Atış / Atış Şirketler Grubu CEO
Davut Doğan / Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Özdilek / Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Kutay Kartallıoğlu / CarrefourSA Genel Müdürü
Sinan Öncel / BMD Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: İpek Ersavaş / Estee Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü
15:45
STARS OF REGION YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
16:15
DİJİTAL DÖNÜŞÜM: İŞ YAŞAMI VE SEKTÖRLER NASIL DEĞİŞECEK?
Bakur Kvezereli / Z Tractor Kurucusu ve CEO
Burak Elgin / Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İlke Toptaş / Meta Türkiye Ülke Direktörü
İnanç Kabadayı / Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: Mehmet Ali Akarca / Koç Sistem Genel Müdürü
17:15
KAPANIŞ KONUŞMASI
Bir cevap yazın