BioNTech şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle önümüzdeki yılın ortalarında farklı bir aşı formülüne ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Şahin, zaman içinde insan vücudunun bağışıklık savunmasından kaçabilecek mutasyonların çıkabileceğini belirterek, “Bu sene farklı bir aşıya hiç gerek yoktu. Fakat önümüzdeki yılın ortalarına gelindiğinde durum farklı olabilir” dedi.

Ancak Şahin, virüsün nihayetinde aşının sağladığı bağışıklık tepkisinden kaçabilecek mutasyonlar geliştireceğini, bu durumun da yeni virüs türüne özel tasarlanmış yeni aşılar gerektireceğini belirtti.

BU VİRÜS KALACAK… O EVRİM DAHA YENİ BAŞLADI

Şahin, “Bu virüs kalacak ve daha da adapte olacak. Bağışlık sisteminin, bir sonraki nesil virüsle mevcut virüse kıyasla daha kolay başa çıkacağını varsaymak için bir sebebimiz yok. Bu sürekli bir evrim ve o evrim daha yeni başladı” diye konuştu.