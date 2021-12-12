BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin sosyal medyada koronavirüs aşısı olmadığı yönündeki iddialara karşılık aşı olurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Şahin, “Bazen korku, kişisel deneyimleri paylaşarak daha iyi alt edilebilir. Bu nedenle korkularıyla mücadele edenlere ulaşmak için 2021 yılı başlarında Covid-19 aşımı gösteren bir resim paylaşmak istiyorum” dedi.

Şahin, gerekli olup olmadığına bakılmaksızın koronavirüsün en son varyantı Omicron’a yönelik bir aşı geliştirmeye başladıklarını da açıkladı.

Eşi Özlem Türeci ile 3 doz Pfizer/BioNTech aşısı olduklarını belirten Şahin, LinkedIn hesabından paylaştığı fotoğrafta Mahatma Ghandi’nin, “Düşman korkudur, nefret olduğunu düşünürüz ama korkudur” sözüne de yer verdi.

Arkadaşlarının söylentilerin önüme geçmek için uzun süredir aşı olurken çekilmiş fotoğrafını paylaşmasını önerdiğini belirten Şahin, “Şimdiye kadar, kurduğum iletişimin kendimle ilgili olmaması gerektiğine inandığım için bunu yapmayı reddetmiştim” dedi.

Şahin geçen hafta yaptığı bir telefon görüşmesiyle fikir değiştirmiş: “Eski bir okul arkadaşımın şu anda yaşam mücadelesi verdiğini öğrenmek beni çok üzdü. Eşinden, kendisinin ve ailesinin aşısız olduğunu öğrendim. Neden bu kararı aldıklarını sormadım. İnsanların kişisel nedenleri var. Ancak en yaygın neden genellikle yanlış bilgi ve güvensizlikten kaynaklanan korku gibi görünüyor. Korku rasyonel değildir ancak her zaman gerçek ve haklı hissettirir. Çoğu zaman öfke ve nefrete dönüşen şey insanların korkularıdır. Gerçekler ve rakamlarla korkuyla savaşmak zordur. Bazen korku, kişisel deneyimleri paylaşarak daha iyi alt edilebilir. Bu nedenle korkularıyla mücadele edenlere ulaşmak için 2021 yılı başlarında Covid-19 aşımı gösteren bir resim paylaşmak istiyorum”

Şahin, korkuyla bizzat mücadele etmek adına bu yılın başlarında koronavirüs aşısı olurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Şahin, yapılan testler neticesinde mevcut aşının ilave dozunun Omicron varyantı karşısında bağışıklık tepkisini artırdığını da söyledi.