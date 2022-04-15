Ancak burada “uzay” kelimesi biraz geniş anlamda kullanılıyor. Balon şaşırtıcı derecede yükselecek, ancak Blue Origin veya Virgin Galactic turları kadar yükseğe çıkmayacak ve SpaceX Crew Dragon’un yaptığı gibi yörüngeye ulaşamayacak. Bu, bir roket yolculuğu için para ödemek istemeyen insanlara hitap edecek türden daha yumuşak bir uçuş.

Uzay Salonu (Space Lounge) ve Uzay Gemisi Neptün (Spaceship Neptune), oldukça çekici görünüyor, ancak şirketin Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ticari uçuşlar başlatmasına hala yıllar var. Space Perspective, ödeme yapan müşterileri için 2024’ün sonlarını hedefliyor.