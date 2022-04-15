Space Perspective adlı şirket, keyifli bir uzay yolculuğu yapmayı vaadediyor. Blue Origin ve Virgin Galactic uçuşlarındaki uzay turistleri, maceraları boyunca çoğunlukla koltuklarına bağlı kalıyor. Ancak turizm şirketi Space Perspective, balon uçuşlarını başarılı bir şekilde başlatabilirse yolcular lüks ve manzaralı bir ortamda uçuşun keyfini çıkartabilecek. Şimdiden 600’den fazla bilet satıldı. Salı yayımlanan görsellerde, Spaceship Neptune adlı uzay aracının lüks kabini dikkat çekiyor.
Space Perspective, Uzay Gemisi Neptün’ün içindeki ilk “uzay salonu” dediği ortamın tasarımını tanıttı. Bu ortam panoramik pencereler, bir bar, yatar koltuklar, yemek servisi, Wi-Fi, kişiselleştirilebilir ortam aydınlatması, teleskop, interaktif ekranlar, zemin lambaları, süs bitkileri ve kokteyllerde kullanılmak üzere diğer bitkilerle donatılacak.
Uzay salonunun belki de en önemli özelliği, uzay kaşiflerinin inanılmaz manzaraları asla kaçırmamasını sağlayacak devasa pencereleri olan bir uzay tuvaletinin bulunması.
Şirket, “Space Perspective, yolculuğunuzu keyif verici ve şenlikli olacak şekilde tasarladı ve sessiz bir şekilde derin düşüncelere dalmanız için bolca zaman ayrıldı” diyor.
Aday yolcular, 30.480 metreye ulaşacak altı saatlik bir yolculuk için bilete 125.000 dolarlık bir depozito yatıracak. Basınçlı kapsül, sekiz kişi artı bir pilotu taşıyacak. Şirket, koltukların ilk yılının şimdiden tamamen rezerve edildiğini iddia ediyor.
Ancak burada “uzay” kelimesi biraz geniş anlamda kullanılıyor. Balon şaşırtıcı derecede yükselecek, ancak Blue Origin veya Virgin Galactic turları kadar yükseğe çıkmayacak ve SpaceX Crew Dragon’un yaptığı gibi yörüngeye ulaşamayacak. Bu, bir roket yolculuğu için para ödemek istemeyen insanlara hitap edecek türden daha yumuşak bir uçuş.
Uzay Salonu (Space Lounge) ve Uzay Gemisi Neptün (Spaceship Neptune), oldukça çekici görünüyor, ancak şirketin Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ticari uçuşlar başlatmasına hala yıllar var. Space Perspective, ödeme yapan müşterileri için 2024’ün sonlarını hedefliyor.
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