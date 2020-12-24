Kuzey Atlantik Okyanusun batısında uçakların, gemilerin gizemli şekilde kaybolduğu bölge uzun yıllardır Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırılıyor. Bölge için komplo teorileri günümüzde de devam ediyor.

Uzayda da benzer bir ‘Bermuda Şeytan Üçgeni’ var. Böyle adlandırılmasının nedeni ise bölgeye giren uzay araçlarının büyük bir karışıklık yaşaması. Yaşadıkları karışıklık hem ekipmanları hem astronotları tehdit ediyor. Bu olay Güney Atlantiğin üzerinde Şili’den Zimbabwe’ye kadar olan bölgede yaşanıyor. Bu bölge radyasyon kuşağının dünyaya en fazla yaklaştığı nokta. Dünyanın tepesindeki özel bir bölge, dünyayı yüksek derecede radyasyondan daha az koruyor.

Peki, ‘Uzaydaki Bermuda Şeytan Üçgeni’ Hakkında Neler Biliniyor?

Popular Science Türkiye Youtube kanalı Uzaydaki Bermuda Şeytan Üçgeni’ne yakından bakıyor:

İşte o video: