Vakko Holding, 10,1 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon dolar tutarında yatırımla online yemek siparişi platformu Fuudy’ye ortak oldu.

Vakko, 2022’nin ilk yatırımını dijital alanda gerçekleştirdi. Vakko Holding, büyüme stratejileri ve yeni yatırımları kapsamında online siparişte iyi yemek deneyimlemek isteyenler için kurulan Fuudy’ye toplam 10,1 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon dolar tutarında yatırım yaptığını açıkladı.

Vakko, dijital platform Fuudy’nin sağladığı hizmetleri genişletmeyi ve yeme içme sektöründeki lüks kavramını daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Müşteri deneyimini artırmanın planlandığı girişimle, dijital platformun yeni hizmet noktalarında yer alması ve Vakko’nun bu alandaki deneyimiyle Fuudy’nin büyümesine katkıda bulunarak operasyonel verimliliğin artırılması bekleniyor.

Yeni yatırımla ilgili değerlendirme yapan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Vakko stilini, hayatın her alanında hissettirmek hedefiyle 2021 yılında başladığımız yatırımlarımızın 2022’de de devam edeceğini paylaşmıştık. 2022’de Vakko dostlarına verdiğimiz hizmeti daha üst seviyelere taşımak için dijitalleşmeye ve bu alandaki girişimlere destek vermeye devam edeceğiz. Fuudy’yi büyütmeyi, hizmetlerini çeşitlendirip geliştirmeyi ve müşteri deneyimine dair bilgi birikimimizi aktarmayı planlıyoruz” dedi.

Vakko CEO’su Jaklin Güner, bu yatırım ile ilgili değerlendirmesinde “İçinde bulunduğumuz dijital çağda, teknolojiyi kullanarak işi dönüştürmek artık çok daha önemli. Vakko olarak, her zamanki gibi bu dönüşüme de öncülük etmek için ilham veren projeler üzerinde çalışıyoruz. Değişen tüketici alışkanlıklarını ve teknolojinin sağladığı kazanımları düşündüğümüzde, önümüzdeki yeni dünyaya uygun ekip ve işlerin Vakko dünyasında oluşturulduğu heyecan verici bir sürecin başlangıcındayız. Yakında yeni gelişmelerin de müjdesini vereceğiz” dedi.

Fuudy Kurucu Ortağı Cem Mirap ise, “Restoran sektörünü ve Türkiye’nin en iyi lezzetlerini iyi bir seçki ve deneyim ile online olarak eve getirme misyonuyla hayata geçen Fuudy’nin pandemi döneminde başlayan yolculuğunun gittikçe büyüyerek ve gelişerek ilerlemesi mutluluk verici. Tüketiciye “en iyi” olanı sunmayı ilke edinerek çıktığımız yolda, iş dünyasında kendi alanının en iyilerinden biri olan Vakko ile ikinci yatırım turunu tamamlamasının sadece Fuudy’ye değil, tüm yiyecek-içecek sektörü ve gastronomi ekosistemine katma değerinin olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Fuudy Kurucu Ortağı ve CEO’su İlker Baydar da konu ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamasında, “Günümüz girişim ve inovasyon ekosisteminde kişiselleştirilmiş servis ve hizmetler, sürdürülebilirlik ve ekonomiye duyarlı olmak büyük önem taşıyor. Fuudy bu dönüşümün kendi alanında liderliğini yapmak üzere çıktığı yolda, yatırım alarak online yemek platformu ve kesişen dikeylerde büyümeye odaklandı. Vakko’nun Fuudy’nin büyüme stratejilerine hız ve değer katacağı görüşündeyim” diye belirtti.