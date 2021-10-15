Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta 2’si yerli 7 film vizyona girecek.

SON DÜELLO

Ridley Scott’un yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck ve Clare Dunne’nin oynadığı “Son Düello” izleyici ile buluşacak.

Dram türündeki filmin senaryosunu Amerikalı oyuncu, yönetmen ve Oscar ödülü sahibi senarist Ben Affleck, Matt Damon ve Nicole Holofcener birlikte kaleme aldı.

ABD yapımı film, Yüz Yıl savaşlarının ortasında erkeklerin her alanda var olan gücünü, adaletin kırılganlığını ve gerçeğin ışığında tek başına ayakta durmaya kararlı bir kadının gücünü ve cesaretini anlatıyor.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE 2 VİZYONA GİRİYOR

Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris ve Stephen Graham’ın başrollerinde oynadığı “Venom: Zehirli Öfke 2” aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Film uzun süredir türün sevenleri tarafından bekleniyordu.

Tom Hardy’nin canlandırdığı gazeteci Eddie Brock’un Venom ile ilişkisini sürdürdüğü devam filmi, ilk filmin jenerik sonrası sahnesinde görülen Woody Harrelson’ın canlandırdığı Cletus Kasady ile Naomie Harris’in hayat verdiği Shriek’in Venom ile mücadelesini odağına alıyor.

Andy Serkis’in yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu İngiliz senarist, oyuncu ve televizyon yapımcısı Kelly Marcel imzası taşıyor.

CADILAR BAYRAMI ÖLDÜRÜR

David Gordon Green’in yönettiği “Cadılar Bayramı Öldürür”; ezeli düşmanı Michael Myers’ı kızı Karen ve torunu Allyson ile birlikte tuzağa düşürüp ölüme terk eden Laurie’nin, ölümden yine kaçmayı başaran Michael Myers’ı alt etme çabasını anlatıyor.

Korku ve gerilim sahneleriyle öne çıkan filmin oyuncu kadrosunda Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle ve Dylan Arnold gibi isimler yer alıyor.

FANTEZİLER

David Foenkinos ile Stephane Foenkinos’un birlikte yönettiği, Denis Podalydes, Suzanne Clement, Mathys Barbedette ve Pauline Clement’in oynadığı Fransız yapımı “Fanteziler” komedi severlerle buluşacak.

FATE

Kazuto Arai’nın yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi “Fate” gezgin şövalye Bedivere’nin maceralarını anlatıyor.

CEBERRUH

Buğra Kekik’in yönettiği; Erkan Çelik, Hülya Diken, Oğuz Öztaş, Meriç Akay ve Barış Baktaş’ın oynadığı haftanın yerli korku filmi “Ceberruh”; bir yıl önce vahşet içeren bir olayın yaşandığı bölgede kamp tatili yapan 5 arkadaşın hikayesini konu alıyor.

HEP YEK 4: BELA OKUMA ALTAN

Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç ve Şafak Sezer’in başrollerinde yer aldığı “Hep Yek 4: Bela Okuma Altan”, yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye amaçlıyor.

Özgür Bakar’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım; önceki filmlerin izinden giden hikaye örgüsünü devam ettiriyor.