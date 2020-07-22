Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre mart, nisan ve mayıs aylarında 7 milyon kart ilk defa internet alışverişlerinde kullanıldı. Yani geleneksel olarak online alışveriş yapmayan tüketiciler pandemi döneminde e-ticaret sitelerine yöneldi. Hızla dönüşen tüketici davranışları, KOBİ’lerin de bu duruma adapte olmasını gerektirdi. Bu dönemde ‘İşimi Yönetebiliyorum’ eğitimlerini sanal ortama taşıyan Visa, daha çok sayıda KOBİ’ye ulaşmayı hedefledi. Toplamda altı sanal eğitime binden fazla katılım gerçekleşti.

Sanal eğitimlerin tümüne katılmış ve dijitalleşme niyetini ortaya koymuş olan KOBİ’ler arasından belirlenen kriterlere göre seçilen işletmelere, İşimi Yönetebiliyorum projesi kapsamında birebir destek vereceklerini söyleyen Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Şu ana dek elimize ulaşan 200’e yakın başvuru arasından seçeceği işletmelere, dijitalleşme sürecinde danışmanlık hizmeti sağlayacağız. Bu işletmeler uzman danışmanlar eşliğinde, bir mikro site şablonu üzerinden işlerini 24 saat içinde e-ticaret ortamına taşıyabilecek, hazır ve güvenli bir ödeme altyapısını bu siteye entegre edebilecek ve kısa sürede e-ticaret dünyasında yerlerini alabilecekler. Buna ek olarak, bu işletmelere başlangıç aşamasında dijital pazarlama desteği de vereceğiz” dedi.

Yeme – içme sektörüne destek *

Pandemiden en çok etkilenen kesimlerden birinin de, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin olduğuna dikkat çeken Tezel, GastroClub, Hybrid Community ve Society to be tarafından başlatılan Müdavim Hareketi ile bir işbirliği gerçekleştirdiklerini, tüketicileri avantajlı koşullarda restoran kuponu alarak sektöre destek vermeye özendirdiklerini kaydetti. Müdavim Hareketi ile gerçekleştirilen kampanyada tüketiciler sevdikleri restoran ve kafelerden yüzde 50 oranında indirimli kupon alabiliyor, bu kuponları yıl sonuna kadar ilgili restoranlarda üzerlerindeki değerden kullanabiliyorlar. Tezel, “Bu sayede hem bu işletmelerin nakit akışına, hem de burada görev yapan iki bine yakın çalışanın işini koruyabilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.