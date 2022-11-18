vivo “Her Anıya Değer” sloganıyla duyurduğu yeni V25 5G modelini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. vivo Türkiye Yatırımcısı Jianhua Li, “vivo Türkiye fabrikamızda dördüncü çeyrekte yeni üretim bandını devreye alacağız. Türkiye pazarında şu anda cep telefonu ve kulaklık modellerimiz ile yer alırken sürpriz ürünleri de getirmeyi tartışıyoruz” diyor.

vivo, V serisinin en yeni üyelerinden FIFA 2022 Katar Dünya Kupası Resmi Akıllı Telefonu V25 5G’yi Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Yeni görüntüleme teknolojilerine sahip akıllı telefon, fotoğraf ve video ile kendini ifade eden kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. V25 5G’nin amiral gemisi seviyesindeki 64MP OIS ultra algılamalı arka kamerası, bulanık çekimleri en aza indiriyor, daha uzun pozlama süresini destekleyerek loş ışık koşullarında bile daha parlak görüntüler ve videolar çekilmesini sağlıyor.

vivo Türkiye Yatırımcısı Jianhua Li, şu açıklamayı yapıyor: ” vivo için Türkiye pazarı son derece önemli. Türkiye yatırımlarımızı uzun vadeli olarak görüyoruz. Kullanıcılarımıza, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. vivo Türkiye fabrikamızda dördüncü çeyrekte yeni üretim bandını devreye alacağız. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde Türk kullanıcıları üstün kalite ve teknolojiye sahip cihazlarla buluşturacağız. Türkiye pazarında şu anda cep telefonu ve kulaklık modellerimiz ile yer alırken sürpriz ürünleri de getirmeyi tartışıyoruz. Bunun için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”