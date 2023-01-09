Vodafone, Macaristan birimini 1,6 milyar euroya sattı

Bakan Nagy, Macar Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı açıklamada, Corvinus Zrt., Antenna Hungaria Zrt. ve Vodafone Europe BV arasında Vodafone Macaristan biriminin satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Nagy, 660 milyar Macar forinti (yaklaşık 1,66 milyar euro) değerindeki anlaşma ile şirkette Antenna Hungaria Zrt.'nin yüzde 51, Corvinus Zrt.'nin ise yüzde 49 hak sahibi olacağını kaydetti.

Macaristan'ın rekabet gücünü ve bağımsızlığını daha da güçlendirmekten vazgeçmeyeceklerini belirten Nagy, hükümetin, bankacılık, enerji ve medyadan sonra sigorta ve telekomünikasyon gibi ulusal düzeyde stratejik öneme sahip sektörlerde de Macar şirketlerin çoğunluğu elinde bulundurmasına büyük önem verdiğini vurguladı.

Nagy, Vodafone Macaristan'ın satın alınmasının Macaristan'ın egemenliğini daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Vodafone Macaristan, 3,8 milyon abone ve 3 bin çalışanıyla ülkedeki ikinci büyük telekomünikasyon firması konumunda bulunuyor.