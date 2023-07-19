Güncelleme: Whatsapp'ta Türkiye saati ile 23.00'de başlayan kesintinin 23.55 itibarıyla düzeldiği görülüyor...

2 milyardan fazla kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp bu akşam dünya çapında bir kesinti ile karşı karşıya kaldı. Whatsapp'la ilgili bildirilen sorunların çoğu uygulamada mesaj göndermeyi içeriyordu. Kullanıcıların yüzde 60'ı mesaj gönderirken sorun yaşadığını söylerken, yüzde 26'sı uygulamayla ilgili sorun bildirdirdi.

WhatsApp kesintiyi doğrulayarak "Whatsapp ile ilgili bağlantı sorunlarını çözmek için hızla çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede sizi buradan bilgilendireceğiz" açıklaması yaptı.

Whatsapp'taki sorun Türkiye'nin yanı sıra dünyadaki diğer ülkeleri de etkiledi.