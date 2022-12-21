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WhatsApp’ta mesaj silmede yeni özellik

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, uygulamada yanlışlıkla silinen mesajları geri almayı sağlayan yeni bir özellik getirdiklerini duyurdu.

21 Aralık 2022 | 10:20
Son Güncellenme: 21 Aralık 2022 | 12:55
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WhatsApp’ta mesaj silmede yeni özellik

Mesajlaşma uygulamasında gönderilen mesajlar iki farklı yöntemle siliniyor. Bunlardan birisi mesajı konuşmadaki tüm kişilerden silinebildiği “herkesten sil”; diğeri ise sadece mesajı atan kişinin ekranından silinebildiği “kendim için sil” özelliği.

Ancak kullanıcılar eğer mesajı yanlışlıkla “kendim için sil” özelliği ile silerse, mesajın konuşmadaki diğer kişilerden de silinmesini sağlamanın bir yolu yoktu.

Cathcart, yeni özellik ile bunu sağladıklarını söyledi.

Yeni özellikle beraber mesajı “kendim için sil” özelliği ile sildiğinizde ekranda beş saniye boyunca “geri al” seçeneği çıkacak. Bu butona basıldığında ise geri getirilen mesaj, istenirse daha sonra “herkes için” de silinebilecek.

Ancak mesaj “herkesten sil” özelliği ile silinmişse, o mesajı geri yüklemenin hâlâ bir yolu yok.

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