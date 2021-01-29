Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulama ile masaüstü versiyonunu açmak için yeni adım eklendi. WhatsApp’ın bu adımı “yeni bir veri toplama yöntemi mi?” sorusunu akıllara getirdi. Facebook konu ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp bir süredir zorunlu güncelleme kararı ile gündemdeydi. WhatsApp bu defa platforma getirdiği yeni bir güvenlik adımı ile sosyal medyanın gündeminde.

Şimdiye kadar bilgisayardan WhatsApp hesabına bağlanmak için, ekranda gösterilen bir QR kodunun telefon yardımıyla taranması yeterliydi. WhatsApp masaüstü kullanıcısıysanız, artık hesabınıza ulaşabilmek için sadece QR kodunu okutmanız yeterli değil.

TechCrunch’ta yer alan habere göre, buna bir de biyometrik veriler (parmak izi ya da yüz tanıma) adımı ekleniyor. Başka bir deyişle bilgisayarınızdan WhatsApp hesabınıza bağlanmak istediğinizde önce mobil cihazdan biyometrik verilerinizi doğrulamanız gerekecek.

Haliyle akıllara gelen ilk soru Facebook’un biyometrik verileri toplamak için mi böyle bir adım attı sorusu oldu. Facebook, bu yeni özelliğin, kullanıcıların biyometrik verilerini toplaması gibi bir durumun söz konusu olmadığının ve girilecek olan verilerin şirket tarafından görülemeyeceğinin altını çizdi.

WhatsApp ayrıca kullanıcılarına bu özelliği WhatsApp ayarlarından kapatma opsiyonu da sundu.