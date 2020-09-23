Sosyal medyadaki etkisini artırmak için satın alma yoluna giden Facebook daha önce rekor fiyatlar ile whatsApp ve Instagram’ı satın almıştı.

Snapchat için de benzer bir yol izleyen Facebook, satın alamayınca benzer özelliklerini bünyesinde bulundurduğu platformlarına entegre etme taktiğini benimsemişti.

Bu planı Instagram’a yaptığı güncellemelerde kullanan Facebook şimdi WhatsApp için de benzer bir yol izleme kararı aldı. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a Snapchat’i anımsatan bir özellik geliyor.

WhatsApp mesajları otomatik olarak silen bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik şu an için, sadece 5 saniye ve 1 saat gibi süreleri kapsıyor. “Kaybolan mesajlar” ve 1kaybolan medya” olarak anılan özelliğin ne zaman kullanıma gireceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

WABetaInfo tarafından dün paylaşılan raporda WhatsApp’ın aynı anda 4 cihazda kullanılmasını sağlayan çoklu cihaz desteği için sona gelindiği açıklanmıştı.