ARA
Bist 100
5153,12
-1,96%
Bist 100
Dolar/TL
18,6317
-0,059%
Dolar/TL
Euro/TL
19,8256
0,0536%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0648
0,1924%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1083,68
-0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

WhatsApp'ta 'kendine mesaj gönderme' dönemi başladı

16 Kasım 2022 | 11:22
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:08
0
WhatsApp'ta 'kendine mesaj gönderme' dönemi başladı
Popüler sosyal medya uygulaması WhatsApp, uzun zamandır beklenen "kendi kendine mesaj atma ve not alma" özelliğinin getirildiğini duyurdu. 

WhatsApp; bilgisayar, telefon ve internet tarayıcısında hizmet veren uygulamasına yeni bir özellik getirdiğini duyurdu.

Meta’nın çatı şirketi altında bulunan WhatsApp’ta kullanıcıların uzun yıllardır beklediği özellik bugün hayata geçti.

Sosyal mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların yıllardır uygulamaya gelmesini istediği kendi kendine mesaj atma özelliğini aktif hale getirdi.

Günlük hayatta telefonda bir adres, numara, fotoğraf, tek kullanımlık şifre ya da resimleri bilgisayarda görüntülemek isteyen kullanıcılara artık WhatsApp bir kolaylık daha getirdi.

WhatsApp'ın Android Beta sürümünde, kendi kendinize mesaj atma özelliğinin kullanıma sunulduğu belirtildi.

Kendi kendinize not bırakmak ya da mesaj gönderme özelliği şu anda test aşamasında olmasına rağmen bazı kullanıcılarda aktif hale getirildi.
Etiketler
Manşet2
0
  • ALTIN GRAM - TL 1083,68 -0,15%
  • ALTIN ONS 1809,19 -0,07%
  • BIST 100 5153,12 -1,96%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6317 -0,059%
  • EURO/TURK LIRASI 19,8256 0,0536%
  • EURO/USD 1,0648 0,1924%
  • INGILIZ STERLINI 1,23855 0,21361%
  • JAPON YENI 134,945 -0,514%
  • KANADA DOLARI 1,35795 0,16301%
  • RUS RUBLESI 64,625 2,2305%
Günün En Çok Okunanları
İstanbul’da aidatlar kiralar ile yarışıyor: Fiyatların zirve yaptığı 3 ilçe
Nükleer füzyon enerjisi nedir? ABD'nin duyurduğu buluş ne anlama geliyor?
Şirket satın alma fırsatlarına açığız
Togg CEO'su Avrupa pazarı için tarih verdi
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL