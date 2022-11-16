WhatsApp'ta 'kendine mesaj gönderme' dönemi başladı

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Popüler sosyal medya uygulaması WhatsApp, uzun zamandır beklenen "kendi kendine mesaj atma ve not alma" özelliğinin getirildiğini duyurdu.



WhatsApp; bilgisayar, telefon ve internet tarayıcısında hizmet veren uygulamasına yeni bir özellik getirdiğini duyurdu.



Meta’nın çatı şirketi altında bulunan WhatsApp’ta kullanıcıların uzun yıllardır beklediği özellik bugün hayata geçti.



Sosyal mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların yıllardır uygulamaya gelmesini istediği kendi kendine mesaj atma özelliğini aktif hale getirdi.



Günlük hayatta telefonda bir adres, numara, fotoğraf, tek kullanımlık şifre ya da resimleri bilgisayarda görüntülemek isteyen kullanıcılara artık WhatsApp bir kolaylık daha getirdi.



WhatsApp'ın Android Beta sürümünde, kendi kendinize mesaj atma özelliğinin kullanıma sunulduğu belirtildi.



Kendi kendinize not bırakmak ya da mesaj gönderme özelliği şu anda test aşamasında olmasına rağmen bazı kullanıcılarda aktif hale getirildi.