Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde olan WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir karar için harekete geçti.

Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp kullanıcıları bugün hizmetin yeni şartları ve gizlilik politikasıyla ilgili uygulama içi bildirim almaya başladı.

Facebook ile WhatsApp kullanıcılarının verilerini paylaşacağını açıklayan platform kullanıcılara seçim hakkı tanımadı.

Söz konusu değişikliği kabul etmeme şansı olmayan kullanıcılar ya bu şekilde WhatsApp’ı kullanacak ya da platformu kullanmayı bırakacak.

Başka bir deyişle WhatsApp yeni kuralları kabul etmeyen kullanıcılara yasak getirecek. Söz konusu kararın 8 Şubat itibari ile yürürlüğe girmesi bekleniyor. (NTV)