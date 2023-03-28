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Wifi Sinyali: Evde modemi koymak için en kötü yerler

Uzmanlar çoğu kablosuz sinyal dağıtıcı cihazın aslında evlerde yanlış yerlere konulduğunu söylüyor. Peki, bir Wifi router için ne ideal ve en kötü yerler neresi?

28 Mart 2023 | 14:57
Son Güncellenme: 28 Mart 2023 | 15:06
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Wifi Sinyali: Evde modemi koymak için en kötü yerler

Özellikle pandemi sonrası evden çalışma yaygınlaştı. Bu nedenle evdeki internetin gücü önemli. Ritter Communications'a göre ise bir Wifi router için mutfak, çok alçak ve sıkışık alanlar evdeki internet kalitesi için en kötü yerler. Bunun yerin cihazların daha uygun yerlerine konulması, sinyalin evin her yerine daha kolay yayılmasını sağlıyor.

Daily Mail'in haberine göre Ritter Communications, "Pencereler, dolaplar ve sıkışık alanlar internet hızını yavaşlatabilir. Ayrıca, alçıpan, tuğla ve kontrplak gibi yapı malzemeleri sinyalinizin ilerlemesini engelleyebilir, bu nedenle cihazınızı yerleştirmek için geniş ve açık bir alan bulun" diyor.

EN KÖTÜ YERLER ARASINDA MUTFAK DA VAR

Habere göre cihazın yerden en az 150-200 cm yukarıda olması öneriliyor. Ancak, mikrodalga fırın gibi parazit sinyaller yayma potansiyeline sahip cihazlar nedeniyle mutfak bu konuda kaçınılması gereken bir yer. Bir diğer öneri ise cihazların metalden uzakta konumlandırılması.

Ritter Communications, "Routerdan uzaklaştıkça sinyaliniz güç kaybeder, bu nedenle router Wi-Fi'yi en çok kullandığınız alanın yakınına yerleştirilmelidir. Örneğin, evinizin ikinci katındaki ofisinizde hiç çalışmıyorsanız, cihazınızı muhtemelen oraya yerleştirmemelisiniz. Yerden yüksek bir mesafeye yerleştirmek sinyalinizin menzilini artırır" diyor.

WiFi sinyalinizi nasıl iyileştirirsiniz? Haberdeki öneriler şöyle:

-Mutfağa koymaktan kaçının
-Evin dolaplarının veya sıkışık alanlarının yakınına koymayın
-Uzmanlar sinyali bozabileceğini iddia ettiği için metalden uzak durun
-Evin en çok kullandığınız bir alanında merkezileştirin
-Yerden 150-200 santim yukarıda olsun
-Tuğla, kontrplak ve alçıpandan uzak, geniş ve açık bir alana yerleştirin.
-Sinyal güçlendirici ekleyin, teknolojiyi güncel tutun
-WiFi router için bir şifre koyun

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