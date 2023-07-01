Uzmanlara göre yapay zekanın iş hayatına hızlı bir biçimde etkileri olabilir. Insider'ın konuştuğu uzmanların sıraladığı bazı maddeler şöyle:

1 1-Yapay zeka işinizi daha kolay ve daha az sıkıcı hale getirebilir Goldman Sachs'ın ABD verilerine göre ABD'li çalışanların yaklaşık üçte ikisi yapay zekayı kullanarak daha üretken hale gelebilir. Brookings Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Mark Muro, Insider'a "ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının çalışanların yaşamlarını büyük ölçüde iyileştirebileceği kesinlikle doğru" diyor. Yapay zeka araştırma, yazma ve veri analizi gibi zaman alan görevlerde yardımcı olursa, çalışanlara işlerinin diğer alanlarına odaklanmaları için zaman kazandırabilir. Oxford ekonomisti Carl Benedikt Frey, "İşin daha sıkıcı kısımlarından bazıları ortadan kalkabilir. Doğru fikirleri üretmeye, doğru soruları sormaya, daha ilginç şeylere odaklanıyor olabiliriz" diyor.

2 2- Yapay bazı işleri ortadan kaldırabilir ve kalanlar için rekabeti artırabilir ChatGPT gibi üretici yapay zeka teknolojileri muhtemelen bazı işleri ortadan kaldıracak ve bazı yeni işler de oluşturacak. Bazı uzmanlara göre ise yapay zeka patlamasının temel etkisi birçok mevcut işi daha rekabetçi hale getirecek olması. Columbia Business School'dan profesör Oded Netzer, "Sizin yerinize yapay zeka gelmeyecek. Ama yapay zeka ile ne yapacağını bilen biri yerinize gelebilir. Yapay zeka ile ne yapacağını bilen insanlar, yaptıkları işte daha verimli hale gelecekler" diyor. Bu görüşe göre yapay zeka, çalışanları daha üretken hale getirecek.

3 3- Yapay zeka çalışanların üretkenliğini artıracak: Kar nereye gidecek? Goldman Sachs'a göre, yapay zeka üretkenlik artışı, S&P 500'ün kârını %30 veya daha fazla artırabilir. Bu kârların bir kısmı daha yüksek ücretler şeklinde çalışanlara dönebilir ancak bunun garantisi yok. Insider'a konuşan Muro'ya göre yapay zekanın ne şekilde kullanıldığı önemli olacak. Yani şirketler yapay zekayı gelişmek, daha iyi sonuçlar almak ve üretkenliği artırmak için mi kullanacak yoksa çalışandan tasarruf etmek için mi? Muro, "Bu, 'iyi yapay zeka' ile 'kötü yapay zeka' arasındaki farktır" diyor. Frey, "Kârın nereye gideceği yapay zekanın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır" görüşünde.

4 4- Yapay zeka yöneticilerin 'verimlilik endişelerini' hafifletebilir Geçen yıl boyunca birçok şirket, kısmen uzaktaki çalışanlarının üretkenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle, çalışanlarını haftada en az birkaç gün ofise geri çağırdı. Microsoft'un 11 ülkede 20.000 çalışan ve liderle yaptığı bir ankete göre, geçen yaz iş dünyasının liderlerinin %85'i uzaktan çalışanlarının üretken olduklarına güvenmediklerini söyledi. Insider'e konuşan uzmanlara göre yapay zekanın sağlayacağı üretkenlik kazanımları, uzaktan çalışma konusundaki "verimlilik endişelerini" unutturabilir. Bu anlamıyla teoride bazı işletmelerde uzaktan çalışmanın devam etmesine yardımcı olabilir. Örneğin, Mayıs ayında bir New York Fed çalışma raporu, uzaktan çağrı merkezi çalışanlarının yüzde 12 daha az aramayı yanıtladığını" bulmuş. Ancak Nisan ayında yayınlanan bir çalışma raporu, üretken bir yapay zeka aracı kullanan çağrı merkezi çalışanlarının ortalama %14 daha üretken olduğunu ortaya çıkarmış. Oxford ekonomisti Carl Benedikt Frey'e göre yapay zekanın "verimlilik paranoyasını" azaltmak için kullanılabileceği başka bir yol var. Şirketler, uzaktaki çalışanlarını takip eden teknolojileri benimseyebilir.

5 5-Uzaktan yapılan bazı işler yapay zekaya gidebilir Stanford ekonomisti ve evden çalışma uzmanı Nick Bloom'a göre uzaktan çalışanlar için bir önemli bir endişe, bazı işlerde yerlerini yapay zekanın alma ihtimali. Bloom, "ChatGPT 6'nın iki yıl içinde ne kadar iyi olacağını bir düşünün; belki de bir çağrı merkezi çalışanından daha iyi. Bence yapay zekanın en büyük etkisi, veri girişi, maaş bordrosu vb. gibi tamamen uzaktan yapılan bir sürü işin yapay zekaya gitmesi olacak. Değiştirilmesi muhtemel işlerin çoğu, içerik pazarlama, çağrı merkezleri, temel kodlama vb. gibi uzaktan çalışmaya daha uygun işler" diyor.