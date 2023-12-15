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Yapay zeka maaşları nasıl etkileyebilir? İki senaryo

Yapay zeka son çok konuşulan teknolojileri arasında... Bir görüşe göre ise yapay zeka aslında yaptığı işte daha kötü olanlar için daha faydalı olabilir ve maaş seviyelerini değiştirebilir. Peki, neden?

15 Aralık 2023 | 15:57
Son Güncellenme: 15 Aralık 2023 | 16:20
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Yapay zeka maaşları nasıl etkileyebilir? İki senaryo

Insider'da yer alan makaleye göre, yapay zekanın beyaz yakalı profesyonellere işlerini yapmalarında ne kadar yardımcı olacağı konusunda pek çok araştırma yapılıyor. Bazı araştırmalara göre yapay zeka, çalışanları daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Ancak makaleye göre asıl soru, yapay zekanın ofiste ne kadar yardımcı olduğu değil, kime ve neden yardımcı olduğu.

2 SENARYO

Makalede şu soruya yanıt aranıyor: Yapay zeka, düşük performans gösterenlerin üretkenliğini artırır ve onları en iyilerle eşit seviyeye getirirse, bu, profesyonel çalışmayı nasıl değiştirecek? Bir senaryo yapay zekanın gelir eşitsizliği uçurumunu tersine çevirmeye yardımcı olabilmesi. Ancak bir diğer senaryoya göre ise en alttakilerin ücretleri çok değişmez ama en çok kazananların maaşı düşebilir. Bu senaryoya göre verimlilik arttıkça şirket sahipleri, maaş tabanını yükseltmek yerine maaş tavanını düşürme seçeneğini tercih edebilir.

KİME DAHA ÇOK KATKI SAĞLIYOR?

Makaleye göre araştırmalar, yapay zekanın çalışanları daha üretken hale getirdiğini gösteriyor. Ancak herkesin işinde daha iyi olmasına yardımcı olmuyor. Çoğunlukla işlerinde daha kötü performans gösteren çalışanlara daha fazla katkı sağlıyor; zaten üretken olanlara çok az yardımcı oluyor. Bu yoruma göre yüksek performans gösterenler ile düşük performans gösterenler arasındaki uçurumu daraltarak genel üretkenliği artırıyor.

Araştırmalar yapay zekanın farklı iş alanındaki etkisini incelemiş. Örneğin yapay zeka, yazı konusunda yaratıcılığı artıyor. Bir diğer çalışma daha az kodlama deneyimine sahip yazılım mühendislerinin yapay zeka kodlama asistanı GitHub Copilot'a erişimden kıdemlilere göre çok daha fazla yararlandığını gösteriyor. Bir diğer çalışmada araştırmacılar hukuk öğrencilerine GPT-4 olan ve olmayan bir sınav uygulamış. En sıkıntılı durumdaki öğrenciler büyük bir performans artışı elde etmiş. Ancak araca erişim aslında en başarılı öğrencilerin notlarına zarar veriyor.
 

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