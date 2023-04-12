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Yapay zekaya göre zenginler çok fakir olsa nasıl görünürdü?

Dünyanın zengin insanları eğer çok fakir olsa nasıl görünürdü? Yapay zeka bu soruya yanıt veriyor...

12 Nisan 2023 | 11:18
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Yapay zekaya göre zenginler çok fakir olsa nasıl görünürdü?

Hintli bir sanatçı, Elon Musk'tan Mukesh Ambani'ye dünyanın en zengin insanlarının fakir görünümlü portrelerini oluşturmak için yapay zekayı kullandı.

Independent'ın haberine göre dijital sanatçı Gokul Pillai, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk ve Mukesh Ambani'nin "kenar mahalle milyarderleri" görünümünde portrelerini oluşturmak için yapay zeka programı Midjourney'i kullanmış.

Oluşturulan görüntülerde Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates bir gecekondunun önünde gri renkli bir peştamalle görünüyor. Hintli milyarder Ambani eski, yıkanmamış büyük beden tişört ve mavi pantolonla tasvir edilmiş.

Meta'nın yöneticisi Zuckerberg kirli bir tişört ve mavi bir şortla görünüyor. ABD'li iş insanı Buffet'ın ise fermuarı açık pantolonunun içine sokulmuş kirli beyaz bir tişört giydiği görülüyor.

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