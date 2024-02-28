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Yargıtay'dan WhatsApp yazışmalarıyla ilgili emsal karar

Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. Senetle ispat edilmeli" diyen mahkeme kararı Yargıtay'dan döndü.

28 Şubat 2024 | 11:37
Yargıtay'dan WhatsApp yazışmalarıyla ilgili emsal karar

Mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yapılan yazışmalar delil kabul edildi.

NTV'nin haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "yan delil" olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.

Avukat Serkan Günel, "Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir" dedi.

Karar Yargıtay'dan döndü

Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında taraflardan biri delil olarak WhatsApp yazışmalarını sundu. Mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Ancak bu karar Yargıtay'dan döndü.

Serkan Günel, "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor." açıklamasında bulunarak sözlerine şunları ekledi:

"Mesela WhatsApp grupları 100-150 kişinin olduğu burada da konuşma grubunda olan bir kişi buraki yazışmaları mahkemeye delil olarak sunabiliyor çünkü konuşmanın bir tarafı."

Karar emsal olarak kabul ediliyor.

Ancak WhatsApp yazışmalarının tek başına delil kabul edilmesi için bilirkişi incelemesi şart.

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