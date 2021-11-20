Şirket CEO’su Kevin Pavlov, filo aracı olarak ya da üniversite kampüsleri ve benzeri kullanımlar için SOLO EV adına büyük bir pazar olduğunu söylüyor: “Bence piyasa bize nişlerin nereye gittiğini söylemeye devam edecek ve bu bize daha kişiselleştirilmiş cevaplar vermeye devam etmek için zaman sağlıyor”. Şirket amiral gemisi SOLO Ev’in işe gidip gelmek için tasarlandığını söylüyor.