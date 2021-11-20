Elektrikli otomobil sektöründe yeni modeller rekabete katılıyor. Kanadalı ElectraMeccanica tarafından geliştirilen SOLO EV’in de Ekim ayında müşterilerine teslimatı başladı.
Elektrikli otomobil sektöründe yeni modeller rekabete katılıyor. Kanadalı ElectraMeccanica tarafından geliştirilen SOLO EV’in de Ekim ayında müşterilerine teslimatı başladı.
ABD'de artan enflasyon baskılarının ABD Merkez Bankası'nın beklenenden önce sıkı para politikasına zorlayabileceği endişeleri bu hafta fiyatlamalarda önemli rol oynadı....Daha fazla oku
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede acil önlem alınmazsa Mart ayına kadar yaklaşık 500.000 kişinin koronavirüs nedeniyle...
Avusturya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ülkede 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli...
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro bölgesinde enflasyon dinamiklerinin orta vadede azalacağını belirterek, “Enflasyon baskısının azalması beklenirken, politikayı...
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinin, 2025 yılına kadar yılda 500 bin elektrikli araç üretecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediği bildirildi. Ciangsu Sanayi ve...
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