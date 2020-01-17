YASAD yeni başkanını seçti
Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetim kurulunu belirledi. Tek liste ile gidilen seçimlerde katılan üyelerin tamamının oyunu alan yeni başkan Gönül Kamalı, “İlk hedefimiz global ölçekte bir marka yaratmak olacak” dedi
Türkiye’nin en büyük yazılım firmalarını bünyesinde barındıran Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), olağan genel kurulunu dün gerçekleştirdi. YASAD’ın İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusü’nde bulunan genel merkezinde düzenlenen genel kurulda, yeni yönetim kurulu belirlendi.
ThinkBig Digital Solutions CEO’su Gönül Kamalı liderliğinde hazırlanan tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim oybirliği ile genel kurulun onayını aldı. Seçimin ardından yapılan görev dağılımında 2020-2023 yıllarını kapsayan yeni dönemde Gönül Kamalı YASAD Başkanı oldu. Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan Başkan Yardımcısı, Model Business Solutions Genel Müdürü Atila Zeybek de Sayman oldu.
KAMALI: HIZLI GİRDİK, BÜYÜK SONUÇLAR ALACAĞIZ
Yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren YASAD Başkanı Gönül Kamalı, “İlk hedefimiz deneyim, bilgi ve birikim sahibi olan firmalarımızın global ölçekte marka yaratmaları olacak. Öncü ve kritik teknolojilerde sektörel ve Türkiye ölçeğinde Ar-Ge yatırım strateji ve politikalarının geliştirilmesine de öncelik vereceğiz. Biz yönetim kurulumuzu belirlerken de kucaklayıcı ve sektörün sesini daha güçlü duyurabilecek isimlerin yer almasına özen gösterdik. Ayrıca yönetimdeki arkadaşlarımızın yarısı Hizmet İhracatçıları Birliği gibi yeni kurulan ve bizim için çok önemli olan bir kurumun komitelerinde yer alıyor. Biz yeni dönemde; kurumsallaşma, sürdürülebilir politikalar, şirket büyümeleri, marka değerlerinin artırılması ve global dünyadan ciddi pay alma konularına yöneleceğiz. Bunun için hemen gelecek hafta çok büyük bir çalıştay düzenleyeceğiz. Hızlı girdik, büyük sonuçlar yaratmayı hedefliyoruz” dedi.
GÖREV SÜRESİ ÜÇ YILA ÇIKTI, BAŞKANLIK SINIRLANDIRILDI
Genel kurulda tüzük değişikliğine de gidilerek kurulu dernekler içerisinde bir ilke imza atıldı. Katılan üyelerin oybirliği ile yapılan tüzük değişikliğine göre, yönetim kurulunun görev süresi iki yıldan üç yıla çıkartıldı. En önemli değişiklik ise daha önce sınırsız olan Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın görev süresinin iki döneme indirilmesi oldu. Bu değişiklikle artık bir başkan en fazla 6 yıl üst üste bu görevi sürdürebilecek. Değişiklik öncesinde seçilebildiği dönem boyunca bir başkan istediği kadar bu görevde bulunabiliyordu.
Gönül Kamalı kimdir?
Gönül Kamalı, 1983’te Menesha High School, Wisconsin, US’den mezun oldu. 1985’te University of Wisconsin, Oshkosh, US’de Computer Science Bölümü’nde eğitim gördü. 1988’de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği’nden mezun oldu.
26 yıl NETAŞ’ta İcra Kurulu Üyesi ve çeşitli yönetim pozisyonları ile YASAD’da uzun yıllar başkan yardımcısı olan Kamalı, 2017’de Hayat Bilişim Holding’de İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Kamalı, 2018’de Doruk Otomasyon Genel Müdürlüğü ve 2019’dan itibaren MODEL İcra Kurulu Başkanlığı ve kurucu ortağı olduğu ThinkBig Digital Solutions şirketinde CEO görevini yürütmektedir.
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