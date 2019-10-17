Yazılım şirketlerine yatırımcı ilgisi arttı
Bilgi teknolojileri pazarında yazılımın payı yükselirken yerli şirketlere yatırım ilgisi de artıyor.
Son üç yılda 22 şirkette satın alma & birleşme işlemi yapıldığı görülüyor.
Global satın almalar, yazılım ihracatını da tetikliyor. Şirketler yurtdışı açılımlarını hızlandırdı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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