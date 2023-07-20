Yeni bir katlanabilir akıllı telefon, Çin’de bir iPhone modeli kadar popüler hale geliyor

Huawei'den ayrılan Honor, Magic V2'yi 12 Temmuz'da 8.999 yuan (1.245 $) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürdü. Satışlar resmi olarak Perşembe günü başladı. Ancak JD.com'un uygulamasına göre, bir haftalık ön satış talebi yeni siparişlerin teslimat sürelerini Eylül ortasına çekti.

CNBC'nin aktardığı habere göre Magic V2'nin 9,999 yuanlık modeli Perşembe sabahı itibariyle JD.com akıllı telefon satışları arasında popülerlik açısından ikinci sırada yer alırken, 7,799 yuanlık Apple iPhone 14 Pro ilk sırada yer aldı. iPhone 13 ise üçüncü sırada yer alıyor.

Honor'un yeni cihazı katlanarak neredeyse bir iPhone kadar ince hale geliyor. Honor, Magic V2'nin pilinin sadece 2,72 milimetre kalınlığında olduğunu ve telefonun açılmış geniş ekranında yaklaşık 14 saat video izlemeyi destekleyebileceğini iddia ediyor.

REKABET ARTIYOR

Bir blog yazısına göre Samsung, 26 Temmuz'da düzenleyeceği etkinlikte "daha ince ve daha hafif" katlanabilir cihazları piyasaya sürecek. Huawei, Xiaomi ve Vivo da Çin'de premium fiyat aralığında katlanabilir ürünler satıyor.

Counterpoint Research'e göre, ilk çeyrekte Çin'in katlanabilir pazarı bir yıl öncesine göre iki kattan fazla artarak 1,08 milyon adede ulaştı. Counterpoint'e göre bu durum, küresel katlanabilir akıllı telefon pazarının ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %64 oranında büyümesine yardımcı oldu.

Buna karşılık, küresel akıllı telefon pazarı yılın ilk üç ayında %14,2 oranında düştü.

CANLI YAYINLA SATIŞ

Honor Çin'de, TikTok'un yerel versiyonu olan ve canlı yayınlar aracılığıyla satış yapmak için büyüyen bir portal haline gelen Douyin de dahil olmak üzere büyük e-ticaret platformlarında satış yapıyor. Perşembe sabahı itibariyle Honor, Douyin'de 10.000'den fazla Magic V2 birimi satmış.

Canlı yayın, Çin'de satışlar için büyüyen bir portal haline geldi. Ülkenin canlı yayın satışları ilk yarıda toplam online perakende satışların yaklaşık %17,7'sine ulaştı.