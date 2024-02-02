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Yerli cep telefonu üreticisi 'elektrikli otomobil' üreteceğini duyurdu

Yerli cep telefonu üreticisi Reeder yüzde 80’i yerli elektrikli otomobil üretim planını KAP'a bildirdi. Açıklamada, " %80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefimize uygun olarak, üretim planlamalarını Samsun'daki üretim tesislerimizde yaptığımız elektrikli araç projemizdeki ilk test aracımızı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bantlarımızdan çıkartmayı hedefliyoruz" denildi.

02 Şubat 2024 | 15:57
Son Güncellenme: 02 Şubat 2024 | 16:03
Yerli cep telefonu üreticisi 'elektrikli otomobil' üreteceğini duyurdu

Reeder Teknoloji'den KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin yenilikçi ve yerli teknolojik ürünleri ülkemiz ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında Ar-Ge departmanımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar dahilinde %80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefimize uygun olarak, üretim planlamalarını Samsun'daki üretim tesislerimizde yaptığımız elektrikli araç projemizdeki ilk test aracımızı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bantlarımızdan çıkartmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç üretimimize ilişkin gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir.

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