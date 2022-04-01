Dijital canlı müzik ve eğlence platformu Musixen, ikinci yatırım turunu tamamladı. Plug and Play ve Re-Pie Portföy başta olmak üzere tüm mevcut yatırımcıların da katılım gösterdiği turda, Londra merkezli Platform XIT ve yeni melek yatırımcılardan, ilk değerlemesini bir sene içerisinde 7 katına çıkararak 20 milyon dolarlık değerleme üzerinden 2 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha aldı. Musixen yatırım turundan elde edilen gelirle Avrupa ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde büyüyecek.

Türkiye girişim ekosisteminin son dönemdeki başarılı temsilcilerinden Musixen, ikinci yatırım turunu tamamladı. Müzik ve sahne dünyasının dijitalleşmesi hedefiyle faaliyetlerine devam eden yerli girişim Musixen, 20 milyon dolar değerleme üzerinden 2 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha aldı.

Türkiye girişim ekosistemine özellikle son dönemde yapmış olduğu yatırımlarla damga vuran Re-Pie Teknoloji Girişimi ve global teknoloji fonlarından Plug and Play gibi mevcut yatırımcılarının yanı sıra Londra merkezli yatırım fonu Platform XIT ile melek yatırımcıların katılımı ile turu başarıyla tamamladı.

Musixen, yeni yatırımlar ile Avrupa ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde büyümeye odaklanacak. Kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunmak için teknolojik altyapı ile birlikte Metaverse dünyasının müzik-eğlence merkezi olması için avatar deneyimi ve Musixen Token gibi yeniliklere yatırım yapılacak.

Musixen Kurucusu Çağrı Bozay yaptığı açıklamada, “Teknolojik gelişmelerle birlikte müzik endüstrisi de hızla değişiyor. Biz platform olarak bu sürede hızlıca adapte olmaya özen gösteriyoruz. Bugüne kadar 1.3 milyon indirme sayısına ulaştık. Bünyemizde 7 binden fazla sanatçı yer alıyor. Musixen olarak, müzik ve eğlence sektörüne global olarak interaktif dijital deneyim ile yeni bir anlayış ve alışkanlık getirirken tüm dünyadaki müzisyenlerin keşfedilme yolcuklarında farklı gelir modelleri ile para kazanmalarına aracılık ederek yeni bir ekosistem oluşturmaya devam ediyoruz. Yeni yatırım turuyla hedeflerimize doğru önemli adımlar atacağız. Orta ve uzun vadede Avrupa ve MENA bölgesinde büyümemizi hızlandırarak Musixen’i müzik ve eğlence dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri haline getirmek istiyoruz. Uzun dönemde sanal gerçeklik, avatar deneyimi, Musixen Token gibi yenilikler ile sektörün paydaşlarını dijital olarak geleceğe hazırlarken, global olarak müzik/eğlence sektörünün ana oyuncusu olmak en büyük hedefimiz.” diye konuştu.