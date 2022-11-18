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Yerli teknoloji şirketi Exepix faaliyete başladı

18 Kasım 2022 | 13:16
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:10
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Yerli teknoloji şirketi Exepix faaliyete başladı
Gürsoy Grup, ülkemizdeki perakende, enerji, inşaat ve madencilik alanlarındaki teknoloji açığını ve potansiyelini desteklemek adına çözümler geliştirecek yeni bir teknoloji şirketi kurdu.  Exepix CTO’su Emre Bora, ülkemizde ekonomiye en fazla katkı sağlayan başlıca sektörlerdeki potansiyel teknolojik geliştirmelere odaklandıklarını dile getirdi. Bu sayede öncelikle yurt içi akabinde ise yurt dışına katma değeri yüksek ihraç hedeflerinin olduğunu vurguladı. Bora, uzmanlığımız geleceğin sistemlerinden olan IOT (nesnelerin interneti) olduğu için kendimizi bir sektörle sınırlandırmıyoruz, yatırımlarımızla çok daha geniş alanda hizmet sunmayı planlıyoruz” dedi.

Gürsoy Grup 9 sektörde yer alan 20’den fazla şirketiyle faaliyetlerine devam ediyor. Grup, perakende, enerji, inşaat ve madencilik alanlarındaki teknoloji açığını ve potansiyelini desteklemek adına çözümler geliştirecek Exepix isimli bir teknoloji şirketi kurdu.

Exepix CTO’su Emre Bora, ülkemizde ekonomiye en fazla katkı sağlayan başlıca sektörlerdeki potansiyel teknolojik geliştirmelere odaklandıklarını söyledi. Farklı ürün yazılım çözümleri sunduklarını ifade eden Bora, “Biz AtlasGM ürünümüzü gelişmiş, kapsamlı ve erişilebilir fiyatlarla sunuyoruz. AtlasGMT’nin özel projelere göre yazılımı kişiselleştirme imkânı sunması da önemli bir avantajımız” dedi.

BÜYÜMÜ HEDEFİ


Yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayı amaçlayan Exepix, enerji alanında geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç şarj ünitelerinin tüm yazılım ve altyapı süreçlerini geliştiriyor. Türkiye’nin şarj ağının hızla gelişmeye başladığı bir dönemde yazılım gücü ile yakın zamanda önemli bir oyuncu haline gelme hedefini taşıyor.

30 kişilik yazılım ekibiyle faaliyetlerine başlayan Exepix, kısa ve orta vadede 100 kişilik bir yazılımcı ekibine ulaşmayı hedefliyor. Gürsoy Grup bünyesinde faaliyetlerine başlayan Exepix, grubun faaliyet gösterdiği; inşaat, enerji, madencilik, hizmet, gıda, eğlence, sanayi, turizm alanlarından sonra 9. faaliyet alanı olan teknoloji sektöründe de yerini aldı.
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