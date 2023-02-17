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YouTube CEO'su istifa etti

YouTube CEO'su Susan Wojcicki istifa etti. Wojcicki'nin yerini yardımcısı Neal Mohan'ın alacağı açıklandı.

17 Şubat 2023 | 11:09
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YouTube CEO'su istifa etti

YouTube’ın CEO’su Susan Wojcicki, çalışanlara gönderdiği bir e-postada istifa ettiğini duyurdu. Wojcicki e-postada, "aile, sağlık ve kişisel projelere" odaklanacağını ve Alphabet'te danışmanlık rolü üstlenmeyi planladığını söyledi.

Daha önce Google'da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Wojcicki, 2014'te YouTube'un CEO'su olmuştu.

54 yaşındaki Wojcicki'nin yerini yardımcısı Neal Mohan alacağı açıklandı. Google'a 2008'de katılan Stanford Üniversitesi mezunu olan Mohan ise, YouTube’da Shorts ve Music'i oluşturmaya odaklanmıştı. CEO değişikliği Google hisselerinde yüzde 1'den daha az düşüşe neden oldu. 

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