YTÜ Yıldız Teknopark, İSTKA desteğiyle mobil oyun ve e-spor dikeyinde İstanbul bölgesindeki en büyük çaplı kuluçka merkezini hayata geçirdi. 18 ay boyunca devam edecek ‘GamesUP Projesi’ ile fikir aşamasındaki girişimlerin pazara sunulması ve ürün aşamasındaki girişimlerin global pazarlara taşınması hedefleniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yenilikçi girişimcilere destek vermek; mevcut küçük girişimlerin ulusal ve uluslararası pazara taşınmasını sağlamak ve üniversitedeki bilimsel bilgi birikimini inovatif girişimlere aktararak ticari değerler üretmek amacıyla 2003 yılında kurduğu YTÜ Yıldız Teknopark, çalışmalarına hızla devam ediyor. Türkiye’de ve dünyada hızlı bir büyüme gösteren ve pandemi ile birlikte ivmelenen oyun ve e-spor ekosistemini desteklemek amacıyla yola çıkan YTÜ Yıldız Teknopark, İstanbul Kalkınma Ajansı Girişimcilik Mali Destek Programı desteğiyle Oyun ve E-spor Dikeyine Yönelik Hızlandırma ve Kuluçka Merkezini kurdu. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile Futbol İstanbul E-spor Kulübü Derneği ortaklığında hayata geçirilen GamesUP Programı, 18 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek.

“ÖNEMLİ KATKI SUNACAK”

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “İstanbul bölgesinin en büyüğü olan kuluçka merkezimiz, oyun ve e-spor dünyasına önemli katkılar sağlayacak”

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında GamesUP projesini değerlendiren YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 21. yüzyılın girişimci üniversite modeli doğrultusunda teknoloji geliştirme bölgesi faaliyetlerine başlayan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin, YTÜ Yıldız Teknopark ile 19 yıldır birçok önemli çalışmaya imza attığını belirtti. Yılmaz, toplantıda şu ifadeleri kullandı: “İstanbul bölgesinin en büyüğü olan kuluçka merkezimiz, oyun ve e-spor dünyasına önemli katkılar sağlayacak. Katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknoloji ürün ve hizmetleri üretme potansiyeli olan girişimcileri teşvik ederek, üniversitemizin bilimsel bilgi birikimini inovatif girişimlere aktaracak ve yeni değerler üretilmesini sağlayacağız. Program kapsamında girişimcilere vereceğimiz destekle ortaya çıkacak ürün ve markaların global pazarda dünyanın en büyükleri arasına gireceğine yürekten inanıyorum.”

“GLOBAL PAZARA AÇACAĞIZ”

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman: “Türkiye pazarındaki girişimcilerin ürünlerini global pazara sunmalarını sağlayacağız”

Yerli markaların doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurarak ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise şunları söyledi: “YTÜ Yıldız Teknopark yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, inşaat, gıda gibi birçok sektörde ar-ge çalışmalarını yürüten 330 ar-ge firmasına, 111 kuluçka firmasına ve 8 binden fazla kalifiye ar-ge ve yazılım personeline ev sahipliği yapıyor. Hayata geçirdiğimiz GamesUP Projesi ile de bu kapsamı oyun ve e-spor dünyasını da içine alacak şekilde genişletiyoruz. Pandemi süreci birçok sektörü olumsuz yönde etkilerken oyuncu sayısını ve oyuna harcanan para miktarını, dolayısıyla oyun sektörünün büyüme hızını artırdı. Bu noktada değişim trendini yakalayabilen, yaratıcı genç girişimcilerin varlığı ile hızla büyüyen sektörlerin en başında oyun ekosistemi geliyor. İlhamı deneyime dönüştüren multi disipliner yapılara ev sahipliği yapan teknoparklar da bu ekosistemin merkezinde yer alıyor. Özellikle genç girişimler, üniversite dinamizmi ile oyun ve oyunlaştırma araçlarını hızlı tüketirken e-spor dünyasını da teknopark kültürüne kazandırdı. Türk e-spor ekolünü ve oyun ekosistemini artık teknoparkların ev sahipliğinde daha keyifli izleyeceğiz.”

RAKAMLARLA OYUN SEKTÖRÜ

Oyun ekosistemine yönelik rakamları ve başarı örneklerini de paylaşan Tanışman, “Oyun sektörü beş yıl önce yılda 91 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahipken 2020’ye geldiğimizde ise 160 milyar dolarlık şaşırtıcı bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Bu rakamı bir perspektife oturtmak gerekirse, oyun pazarının küresel kayıtlı müzik endüstrisi (yaklaşık 19 milyar dolar) ve dünya çapındaki film gişe gelirlerinin (yaklaşık 43 milyar dolar) toplamından iki kat daha büyük hale getiriyor. 2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games ilk büyük çıkışını oyun stüdyolarından birini; uluslararası oyun şirketi Zynga’ya 100 milyon dolara sattığında yaptı. Daha sonra ise 2020 yılında 1.8 milyar dolar değerinde bir exit yaparak Türkiye’nin de ilk unicorn şirketi oldu. Bunu takip eden Gram Games, 2018 yılında Zynga’dan 250 milyon dolar yatırım aldı” dedi.

“ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ”

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci: “Oyun ve e-spor alanında da uluslararası bir iş birliği merkezi olma yolunda çalışıyoruz”

Programın işleyişi hakkında bilgi veren YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci ise, “Programa başvuruları www.gamesup.com.tr üzerinden toplamaya devam ediyoruz. Merkezimizin faaliyetleri, hızlandırma ve kuluçka olmak üzere iki farklı kulvarda olacak. Hızlandırma programımızda; mobil oyun ve e-spor dikeyinde ürün geliştirmiş; ancak henüz pazara sunmamış veya sadece Türkiye pazarına sunmuş girişimcilere pazarlama, yatırımcı ve finansmana erişim, markalaşma ve kurumsallaşma, kullanıcı deneyimi tasarımı, finans ve hukuk konularında danışmanlık ve mentorluk desteği vereceğiz. Kuluçka merkezimizde ise mobil oyun ve e-spor dikeyinde fikir sahibi girişimcilerin ürünlerini geliştirmeleri ve pazara sunabilmeleri için gereken ürün pazar uyumu validasyonu, oyunlaştırma, SEO ve dijital pazarlama, finansmana erişim, muhasebe, hukuk ve oyun yayıncılığı alanlarında eğitim, mentorluk ve danışmanlık destekleri verecek, ürünlerini pazara sunmalarına destek olacağız. YTÜ Yıldız Teknopark, oyun ve e-spor alanında da uluslararası bir iş birliği merkezi olma yolunda çalışmalarına devam edecek” dedi.