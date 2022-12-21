ARA
Bist 100
5466,66
0,88%
Bist 100
Dolar/TL
18,6675
0,0569%
Dolar/TL
Euro/TL
19,8152
0,055%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0615
0,0038%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1088,02
-0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Yurt dışından getirilen elektronik eşyalarda bandrol bedelleri değiştirilmedi

Yurt dışından getirilen elektronik eşyalarda bandrol bedelleri değiştirilmedi

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek bandrol bedelleri aynı miktarlarda uygulanmaya devam edilecek.

21 Aralık 2022 | 09:38
0
Yurt dışından getirilen elektronik eşyalarda bandrol bedelleri değiştirilmedi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

Bu kapsamda, 

  • Televizyon için 8-80 avro,
  • Radyo için 1-2 avro
  • Video için 18 avro,
  • Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro
  • Set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro
  • Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro
  • Görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro
  • Cep telefonları için 20 avro
  • Bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1088,02 -0,2%
  • ALTIN ONS 1812,85 -0,26%
  • BIST 100 5466,66 0,88%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6675 0,0569%
  • EURO/TURK LIRASI 19,8152 0,055%
  • EURO/USD 1,0615 0,0038%
  • INGILIZ STERLINI 1,21003 -0,60457%
  • JAPON YENI 131,893 0,107%
  • KANADA DOLARI 1,36261 0,07271%
  • RUS RUBLESI 71,807 2,2164%
Günün En Çok Okunanları
Genç CEO’lar ödüllerini aldı
Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı
Esenboğa ihalesinin kazananı belli oldu
Binance kripto para aracı şirketi Voyager'in varlıklarını satın alacak
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL