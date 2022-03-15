AB dışı ülkelerden kargoyla gelecek eşyanın gümrük vergisi yüzde 10 artırıldı. Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarıldı.

Yurtdışındaki e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlere uygulanan vergi düzenlemesi değişti. Bazı ürünlerde vergi oranı artarken, vergi alınan ürün kapsamı da genişledi.

150 euroyu geçmeyen kargoda gümrük vergisi arttı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kişilerin yaptığı 150 euro altındaki yurtdışı kaynaklı internet alışverişinde, ürün Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 18 vergi alınacak.

Bu sınır, önceki uygulamada bin 500 euro olarak uygulanıyordu.

İnternet alışverişi, Çin gibi üçüncü ülkelerden yapılıyorsa vergi oranı, yüzde 30 olacak. Üçüncü ülkelerden internet alışverişinde vergi, daha önce yüzde 20’ydi.

İnternetten parfüm, havyar, kürk, elektronik cihaz gibi ÖTV 4 sayılı listede yer alıyorsa ilave yüzde 20 vergi alınacak.

Şirketler de 22 euro altı alışverişlerinde aynı vergi oranlarına tabi olacak.

İlaç alımında vergi sınırı bin 500 euro olacak.

Kitapta ise bin 500 euroya kadar alışverişte vergi alınmayacak.