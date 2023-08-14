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  • Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı

Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, X’in sahibi Elon Musk’ın kafes dövüşü teklifi konusunda ciddi olmadığını söyledi. Bu mesajın altına 'ödlek' yazarak tartışmayı alevlendiren Musk, ayrıca Zuckerberg ile mesajlaşmalarının ekran görüntüsü de paylaştı.

14 Ağustos 2023 | 14:56
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Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı

Threads hesabından paylaşım yapan Zuckerberg, Musk’a somut bir tarih önerdiğini fakat Musk’ın bahaneler ürettiğini belirtti.

Musk Pazar günü X hesabından yaptığı paylaşımda bugün dövüşe hazır olacağını söylemişti.

İki milyarderin Haziran’da kafes dövüşü yapmak için anlaşması tüm dünyanın ilgisini çekmişti.

O tarihten beri taraflar birbirlerini dövüşe davet eden paylaşımlar yapsa da, hâlâ bir tarih ilan edilmemesi, dövüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüphelere yol açmıştı.

İki milyarderin ilişkisi, Meta’nın Temmuz’da X’e rakip platformu Threads’i çıkarmasıyla yeni bir evreye girmişti.

Musk Meta’yı, o dönem adı Twitter olan X’in ticari sırlarını çalmakla suçlamış ve dava açmakla tehdit etmişti.

İlk haftasında 100 milyon kullanıcıya ulaşarak bu alanda bir rekor kuran Threads, buna rağmen X’in 350 milyonluk kullanıcı sayısına erişemedi.

Zuckerberg geçen hafta dövüş tarihi olarak 26 Ağustos’u önerdiğini açıklamış, bunun ardından Cuma günü İtalya Kültür Bakanı bu dövüşün ülkelerinde yapılması için bir teklif götürdüklerini duyurmuştu.

Musk da dövüşün “Antik Roma temalı” olacağını söylemişti.

Zuckerberg yeni tartışmanın fitilini yaktı 

Fakat Pazar günü Threads’de bir paylaşım yapan Zuckerberg “Elon herhangi bir tarih sözü vermiyor, sonra ameliyata ihtiyacı olduğunu söylüyor ve ardından bahçemde antrenman dövüşü yapmak istediğini söylüyor” dedi ve ekledi:

“Elon bir gün bu konuda ciddi olursa, gerçek bir tarih belirleyip işi gerçeğe çevirmek isterse bana nasıl ulaşabileceğini biliyor.

“Aksi takdirde önümüze bakacağız. Ben de sporu ciddiye alan insanlarla dövüş yapmaya devam edeceğim.”

Musk'ın yanıtı sert oldu 

Buna yanıt veren Musk ise Zuckerberg’e “ödlek” dedi.

Musk, Zuckerberg ile mesajlaşmalarının ekran görüntüsü de paylaştı.

Yazışmaların Türkçesi şöyle:

Musk: Haftaya evinde bir antrenman dövüşü yapalım mı?
Zuckerberg: Gerçek bir kafes dövüşü yapmak istiyorsan kendin antrenman yapmalı ve yarışmaya hazır olunca bana haber vermelisin. Hiçbir zaman olmayacak bir şeyse bundan bahsetmeye devam etmek istemiyorum. Bu yüzden ya buna karar ver ve kısa süre içinde gerçekleştir ya da önümüze bakalım.
Musk: Pazartesi Palo Alto’da olacağım, senin Octagon’unda dövüşelim. Son dönemde pek idman yapamadım, bugün Lex Fridman’la yaptığım antrenman hariç. Aramızdaki cüsse farkını düşününce hiç ihtimal vermesem de belki de modern bir Bruce Lee gibisindir ve bir şekilde kazanmayı başarırsın. (BBC Türkçe) 

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