Meta CEO’su Mark Zuckerberg, çalışanlarını endişelendiren bir mesaj yollayarak şirketin yakın tarihte gerçekleşen en kötü düşüşlerden biriyle karşı karşıya olduğunu, işe alım ve kaynak tahsisinde küçülmeye gitmeleri gerektiğini söyledi.

Mark Zuckerberg yaptığı dahili video konferans toplantısında çalışanlarına, kendilerinden daha az kaynakla daha verimli olmalarının beklediklerini ve performanslarının eskisine oranla daha agresif şekilde değerlendirilebileceğini belirtti.

Bloomberg HT’nin New York Times’a dayandırdığı habere göre ekonomik endişeleri içeren uyarı Zuckerberg’in Perşembe günü firmanın 77 bin 800 çalışanıyla birlikte gerçekleştirdiği dahili video konferans toplantısında yapıldı.

“Şirkette olmaması gereken bir grup insan var”

Zuckerberg verdiği mesajın ciddiyetini vurgulamak için çalışanlara kendilerinden daha az kaynakla daha verimli olmalarının beklediklerini ve performanslarının eskisine oranla daha agresif şekilde değerlendirilebileceğini belirtti.

Zuckerberg görüşmede, “Bazılarınız buranın size göre olmadığına karar verebilir ve bu seçim benim için sorun değil. Gerçekçi olmak gerekirse, şirkette büyük ihtimalle burada olmaması gereken bir grup insan var.” dedi.

Zuckerberg’in yorumlarını destekleyen Meta Ürün Baş Sorumlusu Chris Cox, ayrı bir notta Meta’nın ciddi süreçlerle karşı karşıya olduğunu ve karşı karşıya kaldıkları ekonomik rüzgârın şiddetli olduğunu söyledi.

Facebook’un çatı şirketi, şu anda 6 bin ila 7 bin mühendis işe almayı planlıyor. Şirketin ilk hedefi 10 bin kişiydi.

Apple’ın gizlilik ayarlarını değiştirerek Facebook ve Instagram’ın kullanabileceği verileri kısıtlaması sonrası Meta’nın reklam gelirleri kayda değer derecede düşüş göstermişti. Karar sonrası şirket iki çeyrek üst üste gelirlerinde düşüş yaşamış ve Şubat ayında hayal kırıklığı yaratan sonuçlar sonrası bir günde 230 milyar dolar kaybetmişti.

Aynı zamanda Meta, geçen yıl şirketin adının değişmesine neden olan Metaverse’in sürükleyici dünyasına yönelik riskli bir stratejik eksen peşinde koşuyor.

Meta, enflasyon, Ukrayna’daki savaş ve tedarik zinciri sorunları arasında ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan birkaç teknoloji şirketinden biri olarak göze çarpıyor.