İhracat rekoru kıran tekstil ve hazır giyimde yatirım trendi devam ediyor. Avrupa’ya üretim yapan Tamara Tekstil, 12 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor. ‘Zinde’ markasıyla spor giyim pazarına adım atan şirket, 2022’de 125 milyon dolarlık ciro hedefi koydu.

17 – 30 Nisan 2022 tarihli sayıdan

Pandemide talebin Türkiye’ye kaymasıyla ihracatta patlama yaşayan tekstil ve hazır giyim sektö­ründe şirketler bu süreci fırsata çevirmek için yeni yatırıma soyundu. Bunlardan biri de Tamara Tekstil oldu.

Pandemi nedeniyle hazır giyimde Türkiye’ye yönelik talebin artması Tamara Tekstil’i da yatırıma yönlendirdi. Türkiye’de İstanbul ve Konya’da üç farklı noktada üretim tesisinde yıllık 3,5 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip olan şirket,

12 milyon dolarlık yatırımla yeni bir üretim tesisi kuracak. Üretimde yüzde 50 kapasite artışı sağlayacak bu yatı­rım, 250 kişiye istihdam yaratacak.

Gelen bu siparişleri mutlaka kalıcı hale getirmek gerektiğini söyleyen Tamara Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz, bunun için sektör olarak ilave yatırımlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

YENİ YATIRIM KARARI

Avrupa’da faaliyet gösteren markalara üretim yap­mak amacı ile kurulan Tamara Tekstil, bugün hem üretim hem de mağazacılıkla büyüyen bir grup haline geldi. Yeni yatırımlarla kapasite artırmayı hedefleyen şirket, ayrıca Zinde markasıyla spor giyime girmeye hazırlanı­yor.

Kendisi de spor tutkunu olan Tamara Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz, bu alanda üst segmentte bir boşluk olduğunu düşünerek yatırım kararı alıyor. Yal­nızca Zinde markasıyla orta vadede 100 milyon dolarlık ciro hedefleri olduğunu söyleyen Salih Boz, “iyi kaliteyi makul fiyata sunmayı hedefliyoruz.

Yeni marka­mızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 6-7 yıl içinde markayı iyi bir noktaya getirmek” diye konuşuyor.

AVRUPA’DA GÜÇLÜ

Türkiye’de üretim odaklı büyüyen Tamara Tekstil’in Hollanda’da tekstilin farklı alanlarında faaliyet gösteren dört kardeş şirketi var. Bunlardan ikisi Fersa ve Modas. Üçüncüsü Yest, Yesta, Ivy Beau, Es&Sy ve Base Level markala­rını bünyesinde bulunduran Buur Fas­hion ve son olarak da orta segmente hitap eden mağaza zinciri Norah.

Buur Fashion’da satışların yüzde 85’i AB’ye gerçekleştirilirken ABD’nin payı ise yüzde 15 civarında bulunuyor. Norah ise tamamen Avrupa’ya satış gerçekleştiriyor.

Norah markasıyla Hollanda’da 90 mağazalık zincir olan şirket, diğer taraftan Buur Fashion şirketi ile de beş adet marka oluşturarak ABD ve Avru­pa’da 2 bin 500’e yakın satış noktasına ulaştı.

İÇ PAZARA E-TİCARETLE GİRECEK

Tamara Tekstil, Hollanda’daki kardeş şirketleriyle birlikte 2021 yılını 110 milyon dolar ciroyla kapattı. Grup, 2022’de 125 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Tamara Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz’un yeni hedeflerinden biri de iç pazarda kendi markalarıyla büyümek. İç pazara e-ticaretle adım atacaklarını söyleyen Boz, ilk aşamada pazar yerleri aracılığıyla büyüyeceklerini belirtiyor.