Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artışla 1 milyar 742 milyon dolar, ocak-ağustos döneminde de yüzde 24,7 artışla 12 milyar 868 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, onlarca ABD merkezli markanın da ilgi odağı oldu. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “Avrupalı markalar artık yakın coğrafyalardan ürün tedariki yapmak istiyorlar. ABD’li markalardan da ülkemize giderek artan bir ilgi var. Hatta ABD merkezli orta ve üst segmentte 40-50 marka Türkiye’de üretim yapmak için zemin yokluyor.” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 52’lik artışla 18,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer ile en yüksek ağustos ayı ihracat rakamı elde edildi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başardı.

Geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 538 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 13,3 artışla 1 milyar 742 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Sektör, bu yılın ocak-ağustos döneminde de yüzde 24,7 artışla 12 milyar 868 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 183 milyon dolarlık kısmı İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, 153 milyon dolarla Bursa ve 127 milyon dolarla Denizli takip etti.

En fazla ihracat Almanya’ya

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 301 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’yı, 249 milyon dolarla İspanya ve 195,3 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar 63 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 252,1 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 119,1 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, ağustos ayında 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 9,2 pay aldı.

“Önümüzdeki 3-4 ay için siparişlerde sorun yok”

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, salgın sürecinin ilk dalgasında zorlu 2-3 ay geçiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Haziran 2020’den bu yana ihracatta sürekli yükselen bir ivme kazandığını belirtti.

Ham madde ve navlun maliyetlerinin tüm olumsuz etkilerine rağmen sektörün başarılı performansının ağustos ayında da devam ettiğine dikkati çeken Gültepe, şunları kaydetti:

“Ağustos ayı ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 arttırarak 1 milyar 742 milyon dolara çıkardık. Ocak-ağustos dönemlerine baktığımızda ise 2020’ye göre yüzde 24,7 artıdayız. 2020’nin 8 aylık döneminde 10,3 milyar dolar olan ihracatımız bu yılın aynı döneminde 12,9 milyar dolara ulaşmış bulunuyor.

18,7 milyar dolarla en yüksek yıllık ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz 2014’de 8 ayı 12 milyar 715 milyon dolarla kapatmıştık. Yani bu yılın 8 ayında 2014’ün üzerinde bir ihracat ile tamamladık. Önümüzdeki 3-4 ay için siparişlerde sorun yok. İhracata çalışan firmalarımızın kapasiteleri yüzde 85’in üzerinde dolu. Dolayısıyla yeni bir aksilik çıkmazsa 2014’teki 18,7 milyar dolarlık rekorumuzu kırıp 2021’i 19 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz.”

“ABD merkezli 40-50 marka Türkiye’de üretim yapmak için zemin yokluyor”

İhracatın artışında salgın sürecinde tedarik zincirindeki değişimine işaret eden Gültepe, “Avrupalı markalar artık yakın coğrafyalardan ürün tedariki yapmak istiyorlar. ABD’li markalardan da ülkemize giderek artan bir ilgi var. Hatta ABD merkezli orta ve üst segmentte 40-50 marka Türkiye’de üretim yapmak için zemin yokluyor.” dedi.

Gültepe, devletin de desteğini arkalarına alabilir ve kapasitelerini talebe uygun şekilde geliştirebilirlerse, bu süreci değerlendirip hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının hızla İHKİB’in orta vadeli hedef olarak koyduğu 33 milyar dolara çıkarabileceklerini söyledi.