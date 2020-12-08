Apple, resmi destek sayfasından yapılan duyuruyla donan iPhone 11 ekranlarını ücretsiz olarak değiştireceğini açıkladı.

Chip Online’ın haberine göre Apple’ın resmi destek sayfasında, yayınlanan duyuruda “iPhone 11 ekranlarının küçük bir yüzdesi, ekran modülüyle ilgili bir sorun nedeniyle dokunmaya yanıt vermeyebilir” yazıyor. Firma, bu sorundan etkilenen ekranların Kasım 2019 ile Mayıs 2020 arasında üretilen ekranlar olduğunu söylüyor. Hataya neyin neden olduğu konusunda herhangi bir ayrıntıya girilmiyor olsa da, iPhone’unuzun seri numarasını destek sayfasındaki kutuya yazarsanız, cihazınızın ücretsiz onarım için uygun olup olmadığını görebilirsiniz.

Apple, RED serisine ait iPhone veya Watch ürünlerini satın alanlar, COVID-19 ile mücadeleye önemli bir bağış yapmış olacak.

Apple’ın geçmişte uyguladığı diğer değiştirme programlarında olduğu gibi, onarımınızı bir Apple Store’da, yetkili bir Apple onarım merkezinde veya iPhone’unuzu Apple’a postayla göndererek gerçekleştirebilirsiniz. Bu değişim, iPhone 11’in standart garanti kapsamını etkilemiyor.