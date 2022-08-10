Yılda 33 milyon çift çorap ihraç eden Murat Çorap, yeni yatırım için harekete geçti. Yeni tesis için yer arayan şirket, 15 milyon dolara mal olacak bu yatırımla üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak ve 250 kişiye istihdam yaratacak.

İsmail Özüren’in 1971 yılında Mahmutpaşa’da küçük bir atölyede temellerini attığı Murat Çorap, bugün dünyaya 33 milyon çift çorap ihraç eder hale geldi. Murat Çorap’ın ihracat macerası 1980’lerde başladı.

İkinci kuşak yöneticilerin işe girmesiyle ihracata başlayan şirket, 1990’ların başında iç pazarı bırakarak tamamen yurtdışına yöneldi.

İhracatın başlamasıyla birlikte işleri büyüten şirket, 1996 yılında İstanbul Güneşli’de ilk fabrikayı açtı. 2009 yılında da Eskişehir’deki ikinci fabrika geldi.

Bugün şirket, üretimin yüzde 40’ını İstanbul’da, yüzde 60’ını Eskişehir’de yapıyor. İnce kadın çorabı hariç tüm kategorilerde üretim yapan iki fabrikanın kapasitesi yıllık 33 milyon çift.

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